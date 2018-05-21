Болельщики мадридского «Реала» отказываются ехать на финал Лиги чемпионов в Киев
Болельщики мадридского «Реала» отказались ехать на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА с участием своей команды, который пройдет 26 мая в Киеве. В финале «Реал» встретился с английским «Ливерпулем»
Болельщики мадридского «Реала» отказались ехать на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА с участием своей команды, который пройдет 26 мая в Киеве. В финале «Реал» встретился с английским «Ливерпулем».
Фанаты мадридского клуба вернули более 2200 билетов на финальный матч. Болельщики объяснили свое решение проблемами с логистикой, размещением и завышенными ценами в Киеве, сообщает AS.
Отели Киева действительно завысили цены на номера во время проведения Лиги чемпионов. Самый дорогой номер стоит 8 тысяч евро за ночь.
Финал турнира пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».