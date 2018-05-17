Сборная России по хоккею проиграла Канаде в овертайме четвертьфинального матча
Сборная России по хоккею потерпела поражение от Канады в четвертьфинальном матче Чемпионата мира, который проходит в Дании. Команда Ильи Воробьева уступила соперникам со счетом 4:5
Фото: fhr.ru
Сборная России по хоккею потерпела поражение от Канады в четвертьфинальном матче Чемпионата мира, который проходит в Дании. Команда Ильи Воробьева уступила соперникам со счетом 4:5.
Основной время матча завершилось со счетом 4:4. При этом почти всю игру россияне выступали в роли отыгрывающихся. В овертайме канадцы успели забросить первыми и одержали победу.
В составе сборной Канады шайбы забросили Колтон Парайко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Пьер-Люк Дюбуа и Райан О'Райлли. У россиян голы забили Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артем Анисимов.
Чемпионат мира по хоккею продлится до 20 мая.