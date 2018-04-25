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25 апреля 13:56

«Золото Кагана» найдено в Астрахани

С 12 по 14 апреля в Астрахани проходил ралли-рейд «Золото Кагана 2018». 56 экипажей (42 автомобиля и 14 мотоциклов и квадроциклов) из 33 городов России приехали на сложнейшую гонку сезона.

С 12 по 14 апреля в Астрахани проходил ралли-рейд «Золото Кагана 2018». 56 экипажей (42 автомобиля и 14 мотоциклов и квадроциклов) из 33 городов России приехали на сложнейшую гонку сезона. «Золото Кагана» славится своими песками и непростой навигацией. Уже на административных и технических проверках произошел отсев участников: из 42 заявившихся в автомобильном зачете экипажей лишь 39 было допущено к соревнованиям.

613 километров маршрута по Наримановскому району Астраханской области выбили из борьбы еще десять экипажей. Из-за технических проблем уже на старте пролога гонку не смог продолжить Иван Маликов, выступающий на Yamaha YXZ 1000 Turbo. Во второй гоночный день у Эдуарда Мымрина уже на старте произошла проблема с редуктором, в итоге экипаж был вынужден оформить досрочный финиш с получением от судей штрафного времени, но на следующий день Мымрин снова отправился покорять строптивую трассу. Белгородцы из АСК «Вираж» Алексей Черкесов на Nissan NP-300 Pick-Up и Павел Ушаков на Porsche Cayenne S столкнулись с техническими трудностями в последний день гонки. В команде Gaz Raid Sport и ее китайском отделении BFCEC Sport из восьми выставленных машин к финишу добрались только три ГАЗ Садко и один Соболь 4х4 под пилотированием Александра Русанова, построенный прямо перед гонкой. Пилоты боевых «газелей», пришедшие из классического ралли, не ездили до этого по песку, поэтому для них Астраханская гонка стала большим испытанием и тренировкой, им не хватало опыта пилотирования в сложных песчаных условиях, да и длинные спецучастки по бездорожью раллийным пилотам давались с трудом.

Среди класса Super Production все дни шла борьба за первые места между командами Suprotec Racing, ATT-Racing, MSK Rally Team и экипажем из Казахстана команды Mobilex Racing Team. Борис Гадасин из Suprotec Racing стал практически недосягаемым для соперников, и с каждым спецучастком только увеличивал разрыв, к итогу гонки он составлял более 50 минут. Денис Кротов из MSK Rally Team  смог подняться с пятой позиции на второе место, оттеснив пилотов АТТ-racing Андрея Сушенцова и Александра Щанова  на третье место по итогам соревнований. 

В зачете серийных автомобилей Т2 Богдан Вавренюк стабильно удерживал лидерство, легко обойдя земляков из подмосковной Коломны и соперников из Ульяновска. Он занял первую ступеньку подиума и оставил экипажи Петрова Леонида на Toyota Prado и Александра Грачева на УАЗ на втором и третьем месте соответственно. «Метановая» Нива Александра Орлова показала после второго спецучастка четвертый результат, после третьего вынуждена была сойти из-за технических проблем.

В классе Рейд спорт боролись опыт и везение: сначала две тойоты АСК «Вираж» Максима Кирпилева и Алексея Богодистова атаковали пески и во второй день заняли первое и второе место, оттеснив новичков «Золота Кагана» - экипаж Дмитрия Воронова на третье место. Но Воронов доказал, что даже дебютанты песков могут справится с Астраханскими дюнами и на следующий день приехал на первое место своего зачета. По итогам соревнований места в Рейд-спорт распределились так: первое место за Максимом Кирпилевым, второе – за Нивой Воронова, а на третьем – экипаж Алексея Богодистова из АСК «Вираж».

В классе Т3 чемпионата России лучшее время показала питерская гонщица Мария Опарина, ее соперники Азат Минниханов и Игорь Хмельницкий заняли второе и третье место по итогам гонки.

Командный зачет чемпионата России по ралли-рейдам не преподнес сюрпризов. На первое место поднялась Suprotec Racing, на втором – АСК «Вираж», а третье досталось «красным драконам» BFCEC Sport.

В Кубке России по ралли-рейдам среди турбированных вездеходов лидером гонки стал Алексей Бердинских с опытным штурманом Кириллом Шубиным. Сергей Евстратов и Игорь Ганик на второй и третьей строчке протокола.

В зачете грузовиков первые три места заняли экипажи КАМАЗ-мастер, оставив МАЗ спорт авто на пятой и шестой позиции итоговой ведомости, Gaz Raid Sport отстали от «синей армады» почти на пять часов и заняли шестое, седьмое и восьмое место своего зачета. Распределение мест среди КАМАЗ-мастер по итоговому протоколу выглядит так: Андрей Каргинов – первое место, Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников – второе и третье место соответственно.

В общей квалификации десятку наиболее быстрых пилотов открыл опытный Борис Гадасин, за ним расположились три экипажа КАМАЗ-мастер. Пятое и седьмое место досталось белорусам из МАЗ-спорт авто, которые на шестое пропустили российско-украинский экипаж Дениса Кротова и Дмитрия Цыро. Восьмое место занял Ниссан АТТ-racing под управлением Андрея Сущенцова, а на девятом самый быстрый мотовездеход Алексея Бердинских, выступающего в классе Т3 Turbo. Замкнул десятку еще одна машина команды Suprotec Racing под пилотированием Андрея Рудского.

В рядах мотогонщиков и квадроциклистов все было более спокойно и без потерь. 14 мотогонщиков и квадроциклистов все три дня замыкали старт им приходилось преодолевать трассу после автомобильного зачета. Это не помешало Михаилу Лапшину, несмотря на падение на втором спецучастке, оставить далеко позади соперников и занять первое место. На втором – Иван Ли с отставанием более часа, а на третьем – дебютант покорения песков Астраханской гонки на мотоцикле - Евгений Батаев.

В Кубке МФР в зачете OPEN лучшее время показал дебютант гонки Роман Карымов «Avantis Racing Team». На втором месте - Александр Торопчин, на третьем – Максим Никулов.

Среди эндуро-квадроциклов первым стал Сергей Храмушин, за ним Макеев Владимир и Михаил Маркин.

Завершилась гонка пресс-конференцией и процедурой награждения.

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