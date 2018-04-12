Президента Международного союза биатлонистов обвинили в получении взятки от России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло обвинение в получении взятки в адрес президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга. Взятку функционеру передали представители российского биатлона
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло обвинение в получении взятки в адрес президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга. Взятку функционеру передали представители российского биатлона.
Обвинение в адрес Андерса Бессеберга выдвинуто на основании показаний бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает французское издание Le Monde.
Информатор WADA рассказал, что летом 2013 года г-н Бессеберг получил от российской стороны «полный дипломат долларов». В WADA считают, что поддержка российских спортсменов президентом IBU в допинговой скандале является косвенным доказательством правоты Родченкова.
Кроме того, секретаря союза биатлонистов Николь Реш обвинили в манипуляциях с биопаспортами биатлонистов.
«Российская сторона успешно взаимодействовала с президентом Бессебергом и генсеком Реш для отстаивания своих интересов. Оба чиновника одинаково вовлечены в коррупционные схемы и, вероятно, знали о роли друг друга», — говорится в докладе WADA, который цитирует Znak.com.