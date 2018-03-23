WADA пригрозила спортивным федерациям судом за отказ разбирать дела против российских атлетов
Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что агентство примет все необходимые меры, чтобы не позволить России получить право проведения международных соревнований
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило судебным разбирательством международным спортивным федерациям в случае, если они не рассмотрят дела против российских атлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
Сейчас WADA передает спортивным федерациям дополнительные данные по антидопинговым делам российских спортсменов. В случае отказа от их проработки, WADA готово обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает Insidethegames со ссылкой на данные Московской антидопинговой лаборатории.
Накануне глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что агентство примет все необходимые меры, чтобы не позволить России получить право проведения международных соревнований.
Напомним, WADA отказалось восстанавливать в правах РУСАДА из-за отказа России признать существование программы государственной поддержки употребления допинга во время проведения домашней зимней Олимпиады в Сочи.