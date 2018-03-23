Меню
Спорт
По чьей вине умирают от голода шахтерские города
Спорт
23 марта 10:45

WADA пригрозила спортивным федерациям судом за отказ разбирать дела против российских атлетов

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что агентство примет все необходимые меры, чтобы не позволить России получить право проведения международных соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило судебным разбирательством международным спортивным федерациям в случае, если они не рассмотрят дела против российских атлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Сейчас WADA передает спортивным федерациям дополнительные данные по антидопинговым делам российских спортсменов. В случае отказа от их проработки, WADA готово обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает Insidethegames со ссылкой на данные Московской антидопинговой лаборатории.

Накануне глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что агентство примет все необходимые меры, чтобы не позволить России получить право проведения международных соревнований.

Напомним, WADA отказалось восстанавливать в правах РУСАДА из-за отказа России признать существование программы государственной поддержки употребления допинга во время проведения домашней зимней Олимпиады в Сочи.

Материалы по теме
Россия с 1 апреля лишится права проводить международные соревнования
МОК предложил реформировать CAS после отмены решения о дисквалификации российских спортсменов
Спортивный арбитражный суд отменил решение о пожизненном отстранении 28 российских атлетов от Олимпиад
Сейчас на главной
Горячие новости
Строй, где хочешь
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил внести поправки в закон «Об объектах культурного наследия народов РФ», которые разрешат властям региона отказаться от обязательной историко-культурной экспертизы земель перед их освоением
Горячие новости
Около здания Госдумы проходят пикеты с требованием к Слуцкому сдать мандат
Около здания Государственной думы на Охотном Ряду начались одиночные пикеты, направленные против депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Пикетчики требуют от депутата сложить мандат
Горячие новости
Не договоришься - не продашь
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ходе внеплановой проверки Министерства здравоохранения выявила нарушение закона «О защите конкуренции» со стороны ведомства
Горячие новости
Родственникам погибших пассажиров «Саратовских авиалиний» до сих пор не выдали тела
С момента крушения прошло уже 40 дней, однако тела по-прежнему находятся на экспертизе. Задержку объяснили тем, что мощности лаборатории судебно-медицинской экспертизы ограниченны
Авторская колонка
Коган - министр экологии Дании
Утром 21 марта 2018 года несколько десятков жителей Волоколамского района, в том числе 76 детей, обратились за медицинской помощью. Некоторых привезли в городскую больницу на скорой прямо из школ ...
Дижур Николай
Горячие новости
В России все спокойно
Государственные телеканалы проигнорировали события в подмосковном Волоколамске, где из-за массового отравления детей токсичным газом с мусорного полигона «Ядрово» произошел стихийный митинг
Горячие новости
В московском метрополитене открылись три новые станции
В московском метрополитене в четверг, 22 марта, открылись сразу три новых станции. Это станции «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии
Авторская колонка
Теперь они имеют право вас насиловать
Что ж, теперь всё очевидно. Дарья Жук и Фарида Рустамова должны быть привлечены к ответственности за клевету. Екатерина Котрикадзе оказалась хитрее и жалобу в Думу не подавала ...
Орехъ Антон
Горячие новости
Обидеть мэра может каждый
В Магадане сотрудники полиции изъяли мобильные телефоны у двух местных жителей из-за оскорбления мэра города Юрия Гришана в переписке. Магаданцы состоят в группе WhatsApp, участники которой выступают за возвращение процедуры прямых выборов мэра
Горячие новости
От смены свалок объем мусора не изменится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев после стихийного митинга в Волоколамске пообещал, что нагрузка на мусорный полигон «Ядрово» будет снижена в два раза. При этом местные жители потребовали немедленного закрытия свалки
Горячие новости
Российские СМИ объявили бойкот Госдуме
Крупные российские СМИ объявили бойкот Государственной думе в связи с решением думской комиссии по этике полностью оправдать депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах
Горячие новости
Спасение жителей Восточной гуты: бойцы ЧВК «Вагнера» зачистили плацдарм у Мисрабы
Бойцы так называемой ЧВК «Вагнера» продолжают борьбу с террористами в Сирии. Сейчас самой горячей точкой является район Эр-Рейхан на северо-востоке Восточной Гуты – террористического анклава, вплотную прилегающего к Дамаску
Горячие новости
Мусорная революция
В подмосковном Волоколамске вечером в среду прошел стихийный митинг из-за сильного выброса сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово», который местные жители неоднократно просили закрыть
Горячие новости
Мусорная свалка «Ядрово» привела к массовым отравлениям
Стали известны подробности отравления десятков учащихся подмосковном Волоколамске. Первоначально сообщалось, что школьники отравились газом, однако теперь причиной госпитализации детей называют выброс сероводорода
Горячие новости
В Курганской области школьница открыла стрельбу на уроке
В городе Шадринск Курганской области ученица школы №15 пришла в школу с пневматическим пистолетом и открыла стрельбу на уроке географии. В результате происшествия пострадали семеро школьников
Горячие новости
Машиноместа по цене квартиры
Московские власти закупают за счет городского бюджета парковочные места в «Москва-Сити». Стоимость каждого машиноместа составляет 8 млн рублей, что эквивалентно стоимости небольшой квартиры в столице
Авторская колонка
19 марта, или Последний срок президента
Здоровье нации, пожалуй то, во имя чего отцы нации стремятся прибрести отцовство, стать отцами и отцами оставаться. Вот и мы граждане, то бишь дети в едином порыве установившие монумент на очередную шестилетку, несказанно обрадовались этому событию
Дижур Николай
Горячие новости
Банкам и микрофинансовым организациям запретят переуступать долги нелегальным коллекторам
Центробанк РФ работает над поправками в закон о взыскании просроченной задолженности. Поправки запретят переуступать долги, не включенным в реестр профессиональных коллекторов