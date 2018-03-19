Болельщики «Спартака» на выборах президента проголосовали за Массимо Карреру
На выборах президента России, которые состоялись 18 марта, несколько болельщиков московского «Спартака» в бюллетень вписали имя главного тренера команды Массимо Карреры. Болельщики также поставили галочку напротив его фамилии
Фото: Twitter/DimaDolgushev
На выборах президента России, которые состоялись 18 марта, несколько болельщиков московского «Спартака» в бюллетень вписали имя главного тренера команды Массимо Карреры. Болельщики также поставили галочку напротив его фамилии.
Фотографии бюллетеней с фамилией Массимо Карреры фанаты красно-белых выложили в социальные сети.
Отметим, что такие бюллетени по закону должны быть признаны недействительными.
Итальянский специалист возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством впервые за последние 16 лет выиграла чемпионат России, сообщает «Чемпионат.com».
Победителем президентских выборов стал действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовало 76,7% избирателей.