Сборная Россия по хоккею выиграла «главное» золото Олимпийских игр-2018
Сборная России по хоккею в напряженном матче одержала победу над командой Германии и завоевала золотые медали Олимпиады-2018. Решающий гол в овертайме забил Кирилл Капризов
Сборная России по хоккею в напряженном матче одержала победу над командой Германии и завоевала золотые медали Олимпиады-2018. Решающий гол в овертайме забил Кирилл Капризов. Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами впервые за последние 26 лет.
В финальном матче сборная России встречалась с командой Германии, которая ранее отправила домой фаворитов олимпийского хоккейного турнира канадцев. Основное время матча завершилось со счетом 3:3. Причем дружина Олега Знарка сравняла счет за 56 секунд до финального свистка.
В основное время шайбы в составе российской команды забросили Вячеслав Войнов, Никита Крюков и Никита Гусев. В овертайме победный гол в немецкие ворота забил Кирилл Капризов.
Сборная России впервые в истории выиграла золотые медали в олимпийском хоккейном турнире. До этого высшим достижением были серебряные награды на Играх в Нагано в 1998 году. Последний раз национальная сборная (тогда сборная СНГ) выигрывала золото на Олимпиаде в 1992 году в Альбервиле.