Российские лыжники завоевали серебро и бронзу в «королевской гонке» на 50 км
Серебряный призер Александр Большунов на последнем круге уступил финну Ииво Нисканену, который по ходу гонки успел поменять лыжи. Отставание Большунова составило 18,7 секунды
Фото: sdelanounas.ru
Российские лыжники завоевали серебряную и бронзовую медали в «королевской гонке» на 50 км на Олимпийских играх в Пхенчане.
Серебряный призер Александр Большунов на последнем круге уступил финну Ииво Нисканену, который по ходу гонки успел поменять лыжи. Отставание Большунова составило 18,7 секунды.
В свою очередь Андрей Ларьков на финише выиграл напряженную борьбу с норвежскими лыжниками за олимпийскую бронзу.
Александр Большунов завоевал на зимней Олимпиаде-2018 четыре награды. В его активе помимо серебра в гонке на 50 км есть бронзовая медаль в личном спринте, серебро в эстафете и еще одно серебро в командном спринте в паре с Денисом Спицовым.
Сборная России по лыжным гонкам выиграла в общей сложности восемь медалей в Корее.