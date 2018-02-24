Меню
Спорт
Борьба с онкологией позволяет болеть дорого, но умирать быстро
Спорт
24 февраля 10:23

Российские лыжники завоевали серебро и бронзу в «королевской гонке» на 50 км

Серебряный призер Александр Большунов на последнем круге уступил финну Ииво Нисканену, который по ходу гонки успел поменять лыжи. Отставание Большунова составило 18,7 секунды

Фото: sdelanounas.ru

Российские лыжники завоевали серебряную и бронзовую медали в «королевской гонке» на 50 км на Олимпийских играх в Пхенчане.

Серебряный призер Александр Большунов на последнем круге уступил финну Ииво Нисканену, который по ходу гонки успел поменять лыжи. Отставание Большунова составило 18,7 секунды.

В свою очередь Андрей Ларьков на финише выиграл напряженную борьбу с норвежскими лыжниками за олимпийскую бронзу.

Александр Большунов завоевал на зимней Олимпиаде-2018 четыре награды. В его активе помимо серебра в гонке на 50 км есть бронзовая медаль в личном спринте, серебро в эстафете и еще одно серебро в командном спринте в паре с Денисом Спицовым.

Сборная России по лыжным гонкам выиграла в общей сложности восемь медалей в Корее.

Материалы по теме
В допинг-пробе российской бобслеистки нашли запрещенный препарат триметазидин
Российские фигуристки завоевали золотую и серебряную медали на Олимпиаде в Пхенчхане
Представитель сборной России по хоккею предложил чехам 100 евро за выход на лед в белой форме
Сейчас на главной
Авторская колонка
Его пытают в СИЗО, чтобы он молчал. А мы тоже будем молчать?
Воскресенского эколога Валентина Соколова, осужденного к полутора годам колонии общего режима за репост в социальных сетях «Одноклассники» чужого текста, с комментарием Валентина, осуждающего характера, 22 февраля 2018 года этапировали в СИЗО-1 города Орел.
Дижур Николай
Горячие новости
Американские СМИ назвали «повара Путина» владельцем ЧВК Вагнера
Американский журналисты предположили, что настоящим владельцем частной военной компании «Вагнер», чьи бойцы принимали участие в военных действиях на Донбассе и в Сирии, может быть ресторатор и бизнесмен Евгений Пригожин
Горячие новости
Сеть продолжают наводнять фейки о гибели российских бойцов ЧВК в Сирии
В Сети продолжают появляться новые подробности о гибели российских добровольцев из ЧВК «Вагнера», которые при этом не проходят проверку подлинность.
Горячие новости
Российская фигуристка завоевала золотую медаль на Играх-2018
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пхенчхане. Для российской сборной это первая золотая медаль на зимних Играх
Горячие новости
А снег и ныне там
Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» выявил признаки картельного сговора в тендерах на уборку снега в Москве. Стоимость контрактов составляет один миллиард рублей. Борцы с коррупцией подали жалобу в ФАС
Горячие новости
Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусскую молочку
На сайте ведомства сообщается, что ограничения вступают в силу 26 февраля. Под запрет также попали сухое молоко и сухие сливки, молочная сыворотка и молочный концентрат
Горячие новости
Родственники погибших пассажиров идут в суд
Адвокат Игорь Трунов будет представлять интересы трех семей, чьи родственники погибли в результате крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. Родственники жертв авиакатастрофы готовят иски о возмещении компенсации
Авторская колонка
Про генпрокурора Чайку и бабушку из Мурманска
На днях генпрокурор Юрий Чайка заявил о срыве программы капитального ремонта в России. В ходе расширенной коллегии ведомства, в присутствии президента глава надзорного ведомства во всеуслышание объявил о коррупции при выполнении программы капремонта в регионах
Сапронов Сергей
Авторская колонка
О чувашском чиновнике, который решил объяснить женщинам, как им жить
Удивительный человек Владимир Викторов, пока еще работающий министром здравоохранения Чувашии, высказался в том смысле, что, если у женщины было больше семи партнеров, она обречена на бесплодие.
Собчак Ксения
Горячие новости
15 тысяч рублей за 15 ударов
В республике Татарстан суд обязал российскую полицию выплатить компенсацию мужчине, который подвергался пыткам со стороны стражей порядка. Суд назначил потерпевшему компенсацию в размере 15 тысяч рублей за 15 ударов
Горячие новости
«Грустно и стыдно»
Фельдшер из Псковской области Иван Васильев отправил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру поздравление с наступающим Днем защитника Отечества и заодно попросил у него 462 млн рублей на лекарства для больных диабетом в регионе
Горячие новости
Не ту страну назвали Гондурасом
Организация Transparency International поставила Российскую Федерацию на 135-е место из 180 в рейтинге наименее коррумпированных государств. Эту строчку Россия поделила с Парагваем и Киргизией
реновация
Новая Москва со старыми «удобствами»
Москвичей загоняют в новые высотные микрорайоны, фактически стоящие в полях, где все, кроме высоты домов, напоминает деревню: снег по пояс, вечером кромешная тьма, ближайшая остановка в нескольких километрах
Горячие новости
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал олимпийского турнира
Сборная России по хоккею вышли в полуфинал олимпийского турнира на Играх в Пхенчхане. В четвертьфинальном матче россияне уверенно обыграли команду Норвегии. Матч завершился со счетом 6:1
Горячие новости
Госдума разрешила Росгвардии охранять губернаторов
Депутаты Госдумы в среду, 21 февраля, приняли в третьем окончательном чтении законопроект, который разрешает сотрудникам Росгвардии обеспечивать охрану высших должностных лиц субъектов федерации «и иных лиц». Документ принят голосами 333 депутатов
Горячие новости
На уборку снега денег нет, а на украшение избирательных участков есть
Московские власти потратят 50 млн рублей из городского бюджета на украшение избирательных участков к выборам президента России. Участки для голосования будут украшены воздушными шарами, гирляндами, а также информационными баннерами
Горячие новости
Бортпроводников обучат борьбе с авиадебоширами
В московском аэропорту «Внуково» заработал учебно-тренировочный центр, в котором бортпроводники пройдут обучение самбо. Навыки борьбы им пригодятся для усмирения авиадебоширов
Горячие новости
Российским призерам Олимпиады подарят BMW
Фонд поддержки олимпийцев, попечительский совет которого возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев, приобрел 140 автомобилей марки BMW для призеров зимних Олимпийских игр в Пхенчхане