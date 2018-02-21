Сборная России по хоккею вышла в полуфинал олимпийского турнира
Сборная России по хоккею вышли в полуфинал олимпийского турнира на Играх в Пхенчхане. В четвертьфинальном матче россияне уверенно обыграли команду Норвегии. Матч завершился со счетом 6:1
Фото: Twitter/Olympic_Russia
Сборная России по хоккею вышли в полуфинал олимпийского турнира на Играх в Пхенчхане. В четвертьфинальном матче россияне уверенно обыграли команду Норвегии. Матч завершился со счетом 6:1.
В составе сборной России шайбы забросили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин.
Единственный гол у норвежцев забил Александер Бонсаксен.
Мужская сборная России попала в полуфинал олимпийского хоккейного турнира впервые с 2006 года.
В полуфинале россияне сыграют с чехами, которые накануне обыграли сборную США.
Полуфинал состоится в пятницу, 23 февраля.