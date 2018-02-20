ОКР подтвердил наличие мельдония в допинг-пробе «Б» Александра Крушельницкого
Олимпийский комитет России подтвердил, что допинг-проба «Б» бронзового призера Олимпиады-2018 керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний
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Олимпийский комитет России подтвердил, что допинг-проба «Б» бронзового призера Олимпиады-2018 керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.
«Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека», - говорится в заявлении ОКР.
Олимпийский комитет России начал расследование для установления деталей инцидента с запрещенным препаратом.
Напомним, ранее сам Александр Крушельницкий предположил, что мельдоний ему могли подмешать во время предолимпийских сборов в Японии. Употребление запрещенного препарата спортсмен отрицает.