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Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Авторская колонка
20 февраля 13:06
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Мельдоний, я люблю тебя!

Сборная Олимпийских атлетов из России ехала на Игры под микроскопом. Один неверный шаг – и нам конец. А вдруг кто-то будет финишировать и в порыве восторга схватит российский флаг! Вдруг болельщик выскочит с трибун с этим флагом и закутает в него чемпиона! Пока обошлось. Правда, и чемпионов у нас до сих пор нет, да и медалистов не так много, а теперь и вовсе станет еще меньше.

Боялись, чтобы мы не нарушили дресс-код и не накрасили ногти триколором. Боялись, что в интервью кто-то пошлет МОК на другие три буквы. Боялись, что Мутко в женском платье проберется в Олимпийскую деревню. Боялись, что Родченков еще что-нибудь скажет и нас снимут с Олимпиады прямо по ходу лыжной эстафеты или в перерыве хоккейного матча. А вот допинга почти не боялись. Потому что уж допинга-то быть никак не могло. Сами сто раз перестраховались. МОК отсеял всех, кто не только принимал, но и тех, кто, кажется, просто стоял рядом на фотографии с теми, кто принимал. И мы думали, что уж в этом смысле сборная России именно сейчас самая чистая в мире. А у нас, блин, мельдоний! Как будто его специально придумали нам на погибель.

Бывают в жизни ситуации, когда никакое разумное объяснение не подходит. Если бы в ситуации с кёрлингистом могли быть разумные объяснения, то самой ситуации просто не случилось бы. Но ведь это не первый случай. Осенью на том же мельдонии поймали троих девушек из юниорской сборной по гандболу. Троих! Спустя почти два года после всемирной шумихи вокруг этого препарата. Когда про мельдоний знали вообще все. И тем не менее три человека – на чемпионате Европы! Сейчас наша публика, конечно, думает, что это очередной заговор англосаксов Баха, Освальда и Фурнейрон.

Враждебный нам мир, то есть почти весь глобус, думает, что русские жрут допинг вместо детского питания и что это разновидность алкоголизма – когда понимаешь, что нельзя, но остановиться не способен. Естественно, вожделенного прохода на церемонии закрытия с флагом и в российской форме теперь не будет. Медаль отнимут, а пара молодых людей, которых уже назвали новым лицом русского спорта, превратилась в посмешище. А для нас всё это в любом случае торжество идиотизма. Либо Крушельницкий жил последние два года на необитаемом острове и не знал о запрете мельдония. Либо решил, что у всех допинг находят, а он единственный на свете, у которого не найдут. Либо мельдоний ему накрошил добрый товарищ по сборной – и разве это не является разновидностью идиотизма наравне с предыдущими версиями?

Но даже если допинг подмешали враги России, у меня вопрос: а где были друзья России? Вы же знаете, что оказались под колпаком, вы же уверены, что находитесь в окружении врагов – чего же бдительность потеряли? Глупость еще хуже преступления. И нет ничего унизительнее, чем стать героями анекдотов. Когда все подряд теперь говорят, что русский мужик даже пол шваброй надраить не способен без допинга.

Источник - Эхо Москвы

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