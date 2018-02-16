В олимпийском Пхенчхане зафиксирована вспышка норовирусной инфекции
По состоянию на 16 февраля, общее число заболевших норовирусной инфекцией составило 244 человек. Большая часть заболевших – это обслуживающий персонал Олимпиады и волонтеров. Сейчас 56 человек остаются на карантине
В южнокорейском Пхенчхане, где проходят зимние Олимпийские игры, зафиксирована вспышка норовирусной инфекцией. Среди заболевших есть несколько спортсменов.
По состоянию на 16 февраля, общее число заболевших норовирусной инфекцией составило 244 человек. Большая часть заболевших – это обслуживающий персонал Олимпиады и волонтеров. Сейчас 56 человек остаются на карантине, остальные уже вернулись к работе, сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на корейских медиков.
Инфекцию также подхватили два атлета из олимпийской сборной Швейцарии по фристайлу. По данным Reuters, один из заболевших - чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош.
В связи со стремительным распространением инфекции организаторы Олимпийских игр отстранили от работы около 1200 охранников и отправили их в карантин. Охранников сменили солдаты корейской армии.