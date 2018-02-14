МОК не допустил на Олимпиаду двух российских спортсменов по ошибке
Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в допуске на Олимпиаду-2018 двум российском спортсменам по ошибке. Речь идет о конькобежце Сергее Грязцове и бобслеисте Дмитрии Попове
Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в допуске на Олимпиаду-2018 двум российском спортсменам по ошибке. Речь идет о конькобежце Сергее Грязцове и бобслеисте Дмитрии Попове. Об ошибке МОК стало известно из мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам российских атлетов.
Рабочая группа МОК проверила 500 российских спортсменов и одобрила выступление 391 атлета, включая Грязцова и Попова, однако в Олимпийский комитет России поступили индивидуальные приглашения 389 одобренным спортсменам.
Об этом стало известно на заседании вынесенной панели CAS в Пхенчхане, на котором рассматривались апелляции 47 россиян на недопуск к Играм. Суд согласился с тем, что спортсмены Попов и Грязцов могли участвовать в Олимпиаде-2018, однако их жалобы, равно как и жалобы остальных россиян, были отклонены.
Суд постановил, что критерии допуска, которые установил МОК для российских спортсменов, нельзя считать дискриминационными, поскольку МОК имеет право по своему усмотрению отказать заявителю без предоставления оснований. Одновременно с этим суд согласился допустить чистых российских спортсменов в условиях отстранения ОКР «в интересах соблюдения баланса на Олимпийских играх»,