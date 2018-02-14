Четыре третьих
Российские спортсмены провели лучший день с начала Олимпиады
Вторник стал самым пока успешным днем для российских спортсменов. Копилка сборной пополнилась сразу тремя бронзовыми наградами: в керлинге награды завоевали Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, а в лыжном спринте медали получили Юля Белорукова, и Александр Большунов.
В богатейшей олимпийской истории российского спорта, казалось бы, уже почти не осталось возможности что-то сделать впервые. Как в позитивном, так и в негативном смысле. Но команде-семье, составленной из супругов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, все-таки удалось застолбить за собой звание первопроходцев. Ведь до сих пор россиянам ни разу не удавалось завоевать олимпийские медали в керлинге. Да, были победы на чемпионатах мира и Европы, но вот на Олимпиаде — никогда.
А ведь Брызгалова и Крушельницкий, которые в принципе, уже просто приехав в Пхёнчхан, могли рассчитывать на попадание в справочники (просто потому, что дабл-мискт ранее в программе Олимпиад не значился), олимпийский турнир начали неважно, уступив в первом же матче американской команде. Но затем супруги собрались и выдали серию побед, которая при чуть более удачном стечении обстоятельств могла бы привести их и в финал соревнований. К сожалению, в матче с Швейцарией случилась осечка. Но из колеи российских спортсменов она не выбила. Дуэт собрался на матч за третье место и одолел в нем норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена.
Очень удачно вопреки ожиданиям сложился день и у лыжников, которые разыгрывали награды в спринте. Не так конечно, хорошо, как, скажем в Ванкувере-2010, когда на финише первым и вторым были Никита Крюков и Александр Панжинский, но с учетом текущих обстоятельств, более чем достойно. Ведь россияне в этой дисциплине завоевали сразу две бронзовые награды — их добыли Александр Большунов и Юля Белорукова. И это позволило главному тренеру сборной России Маркусу Крамеру заявить, что его подопечные медальный план на Олимпиаду выполнили. Хотя, как признал, господин Крамер, медальная прыть молодых спортсменов и для него стала неожиданностью.
Таким образом, на счету сборной России уже пять наград — четыре бронзы и одно серебро. Это обеспечило нашей команде 11-е место в медальном зачете Игр.