Власти выплатят отстраненным от Олимпиады-2018 спортсменам по 4 млн рублей
Глава правительства Дмитрий Медведев озвучил размер призовых для участников Всероссийских спортивных соревнований, которые проводятся для недопущенных на Олимпиаду-2018 атлетов
Фото: fishki.net
Глава правительства Дмитрий Медведев озвучил размер призовых для участников Всероссийских спортивных соревнований, которые проводятся для недопущенных на Олимпиаду-2018 атлетов. Победители турнира получат премии в размере от 1,7 млн до 4 млн рублей.
Во Всероссийские спортивные соревнования будут включены все виды спорта, по которым российских спортсменов не допустили к участию в Олимпийских и Параолимпийских играх-2018.
Золотые призеры «утешительной Олимпиады» получат по 4 млн рублей, серебряные призеры - по 2,5 млн рублей, а бронзовые - по 1,7 млн рублей.
Размер вознаграждения для тренеров спортсменов, не допущенных к Играм, утвердит Минспорт и Минфин России совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.