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02 февраля 02:47
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Всё, что сМОК

Мутко — отправить на лесоповал, МОК — в Гуантанамо. Других предложений у меня нет. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не стало точкой во всем этом допинговом идиотизме. Она стало промежуточным восклицательным знаком. Итоги на данную минуту позорны для обеих сторон, и ликовать нам особо нечего.

В том, что допинг в Сочи был, я не сомневаюсь. И решение CAS, кстати, этого не отменяет! Ведь 11 случаев суд считает фактически доказанными! 11 случаев допинга за одну Олимпиаду! Это вообще-то рекорд всех времен! 
Но тот же суд говорит и о другом. МОК не сумел разобраться в этих делах. МОК действовал реально по сталинским образцам — с коллективной ответственностью, которую распространяли на целые народы. МОК и его комиссии просто штамповали одинаковые решения без разбору.

А сегодня Суд отменил все 39 пожизненных дисквалификаций! Все до единой! А 28 человек оправдал полностью! У меня в тексте сплошные восклицательные знаки, но я сразу сказал, что это решение — сплошной восклицательный знак(!). 28 спортсменов оправданы, но участвовать в Олимпиаде уже не смогут (пускай некоторые уже завершили карьеру). 
Но ведь МОК успел объявить победителями и призерами совсем других людей! И каково сейчас им?

Сказали же, что русские принимали допинг, всех обманули, а вы теперь будете настоящими чемпионами. И что? Все обратно? Вы снова никто, а русские снова чемпионы? Русские опять выиграли медальный зачет? МОК умудрился действовать так, что оскорбленными оказались все!

Зато прощелыга Мутко чуть ли не с бубном и шампанским пляшет. Ему может орден дать теперь, а? Может еще не поздно вернуть России флаг и гимн, достать из помойки ту кошмарную форму, которую пошили для сборной до всех запретов? Давайте «извинимся перед милейшим парнем Костей Сапрыкиным»?

Я, к слову, хочу обратить ваше внимание на еще одно бредовое обстоятельство. Уже все вроде бы согласились, что агент ФСБ Блохин виртуозно вскрывал пробирки. Но царапины все же оставлял. А на каких пробирках не было царапин, означало, что Блохин к тому моменту научился их не оставлять (это такая реальная аргументация при вынесении наказаний была)! Но до сих пор нам так и не показали КАК вскрывал пробирки Блохин. Просто покажите нам минуту или полторы видео — и всё! Но видео нет до сих пор, только рассказы. Зато умельцам удалось безо всяких царапин вскрыть новые пробирки, улучшенного образца. Безо всякого Блохина.

В общем, мировой олимпизм совместными усилиями России и МОК оказался в заднице. А произошло это в том числе и потому, что МОК по факту устроен как советское Политбюро и ЦК. Там годами, десятилетиями сидят одни и те же люди, которых невозможно разом переизбрать. Там все срослось — и политика, и коммерция, и коррупция, о чем свидетельствуют все предыдущие скандалы в мировом спорте. Там рука руку моет до стеклянного блеска.

Любая система должна вентилироваться, любая власть должна быть сменяемой. Если этого не происходит, то не имеет значения, где разворачиваются события — в России или где-то еще. В застойном болоте начинается гниение. Поэтому пока Мутко не стал преемником Путина — его надо отправить на лесосеку, а МОК, пока Трамп не закрыл Гуантанамо — туда, в тропическую тюрьму.

Источник - Эхо Москвы

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