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Спорт
Россиянам доплатят за отдых на родине
Авторская колонка
23 января 23:55
Зеленов Дмитрий

Заместитель шефа отдела футбола издания «Спорт-Экспресс»

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Россия vs МОК: и позор, и война, и бойкот

Теперь интересно, что скажут те, кто считал декабрьское решение МОК приемлемым для нас завершением допинговой эпопеи. Якобы Россия вышла из сложнейшей ситуации с минимально возможными потерями, и нейтральный статус это отлично, и выигрывают не флаги и гимны, а имена. Этих имен нас сейчас и лишают. Самые прогрессивные аплодировали Иоланде Чен, которая уничтожила диванных патриотов, ратующих за бойкот, и заключила: "Если мы сейчас начнем бойкотировать, мы можем вообще нарваться на убийство спорта в нашей стране".

Россия отказалась от бойкота, пошла с МОК на мировую. И все равно нарвалась на убийство. Вместе с фактическим бойкотом – только в свой адрес.

А как еще назвать то, что происходит в эти дни? Лишившись доброго имени, флага и гимна, потеряв кучу ведущих спортсменов, заняв примирительную позицию (вся воинственная риторика – только для внутреннего потребителя) русский спорт прошел девять кругов ада, и вдруг, неожиданно для себя, оказался в десятом.

Нас убеждали, что в кулуарах все решили, что нейтральный статус – последняя горькая таблетка, которую надо проглотить, чтобы очищенными и обновленными начать все заново. Но оказывается, подковерные и джентльменские соглашения, даже если они и были, – просто липа.

Сочувствие вызывают спортсмены, хотя и они не главные пострадавшие. Да, однажды доверившись системе, эти ребята до конца карьеры остаются ее рабами, что печально. Подобно детям они делают все, что им говорят, и, кстати, зачастую и принимают тоже все, что говорят. За это получают стипендии, жилье, премии и, в случае больших побед, хорошие автомобили. А после завершения карьеры – уютные кабинеты. Потому, кстати, за все эти месяцы мы не слышали от подавляющего большинства действующих российских спортсменов хоть какой-то четкой позиции – будь то доклады по Сочи, решение о нейтральном флаге или перспектива бойкота. Высказывались разве что дисквалифицированные в духе "это несправедливо".

И все-таки главная жертва – не конкретные люди, судьбы и карьеры (которыми так часто спекулируют противники бойкота). Жертва – российский спорт как явление. То, чем было принято гордиться – как космосом, балетом, великой культурой. То, что недавно воспето в ярком фильме-рекордсмене "Движение вверх". Кассовые сборы вместе с отзывами показали, что значит великий спорт для нашего народа. Важнейшая национальная опора – она теперь обесценена и разрушена. Потому что на долгие годы будет прямо ассоциироваться со всем этим ужасом.

Да, МОК – киллер, который уничтожает наш спорт. Но к сожалению, МОК воспользовался нашими собственными ошибками.

Сейчас в мясорубке оказались все – и виноватые, и совершенно невиновные. Вот только когда пришло время драться по-настоящему, мы почему-то решили что можно отделаться испугом – после такой-то информационной войны. Между продолжением войны и смирением Россия выбрала второе в виде белого флага. А получила прямо по Черчиллю – и войну, и бесчестье. Сейчас бойкот уже действительно не имеет никакого смысла. Бойкотируем не мы, а нас.

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