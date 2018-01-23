Лидера сборной России по биатлону отстранили от Олимпиады-2018
Международный олимпийский комитет отклонил заявки биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова на участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане под олимпийским флагом
Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил заявки биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова на участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане под олимпийским флагом. Об этом сообщил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Дениса Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», - заявил Поздняков, слова которого приводит ТАСС.
В ОКР намерены потребовать от МОК объяснений, по каким причинам «лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр».