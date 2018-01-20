МОК отстранил 111 российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018
Заявка Российской Федерации на зимние Игры-2018 составляла 500 человек. МОК сократил ее на 111 спортсменов. В списке допущенных спортсменов подавляющее большинство не участвовало в Олимпиаде в Сочи в 2014 году
Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в участии в Олимпийских играх-2018 в Пхенчъхане под нейтральным флагом 111 российским спортсменам.
Заявка Российской Федерации на зимние Игры-2018 составляла 500 человек. МОК сократил ее на 111 спортсменов. В списке допущенных спортсменов подавляющее большинство не участвовало в Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Российские атлеты, предварительно получившие допуск на Игры-2018, должны будут пройти допинг-тесты. В МОК также добавили, что в настоящее время продолжаются квалификационные соревнования, поэтому точное число участников команды «Объединенные спортсмены России» пока неизвестно.
Напомним, в декабре 2017 года МОК официально признал существование в России государственной поддержки допинг-системы, а также нарушения антидопинговых правил во время зимней Олимпиады в Сочи. Россия была отстранена от участия в Играх в Пхенчхане, но атлетам разрешили соревноваться под флагом олимпийского движения.