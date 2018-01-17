В Сибири десятки легкоатлетов снялись с турнира из-за проверки на допинг
После приезда на турнир допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА). От участия в стартах отказались 36 легкоатлетов: 11 взрослых, четыре юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и семь девушек до 18 лет
Во время турнира по легкой атлетике в Сибирском федеральном округе десятки спортсменов снялись с соревнований, чтобы не проходить допинг-контроль.
После приезда на турнир допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА), от участия в стартах отказались 36 легкоатлетов: 11 взрослых, четыре юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и семь девушек до 18 лет.
Еще ряд спортсменов в соревнованиях участие приняли, однако не стали финишировать. Таким образом, они избежали процедуры прохождения допинг-контроля, сообщает «Чемпионат.com».
Напомним, осенью 2017 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстановить РУСАДА в правах в связи с тем, что организация отказалась признать существование государственной системы поддержки допинга, а также не предоставила доступ к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории.
Деятельность РУСАДА была приостановлена еще в 2015 году.