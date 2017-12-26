Виталий Мутко покинул должность главы РФС. Но только на 6 месяцев
Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко временно прекратит исполнять обязанности президента Российского футбольного союза (РФС). Вместо Виталия Мутко руководить организацией будет гендиректор РФС Александр Алаев
Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко временно прекратит исполнять обязанности президента Российского футбольного союза (РФС). Вместо Виталия Мутко руководить организацией будет гендиректор РФС Александр Алаев.
Ранее сообщалось, что в связи с допинговым скандалом Виталий Мутко покинет должность Главы РФС, а его место займет руководитель оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин.
Теперь стало известно, что г-н Мутко не будет руководить футбольным союзом всего 6 месяцев. Таким образом, к началу чемпионата мира по футболу 2018 года чиновник снова вступит в должность главы РФС.
Напомним, в начале декабря Россия была отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в связи с нарушением антидопинговых правил. Виталию Мутко пожизненно запретили посещать Олимпиады в любом качестве, а российским спортсменам дали шанс принять участие в Играх, но только под флагом олимпийского движения.