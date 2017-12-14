Российские футболисты могут стать следующими фигурантами допингового скандала
Российские футболисты могут стать следующим объектом допинговых провокаций в связи с проведением в РФ чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков
Российские футболисты могут стать следующим объектом допинговых провокаций в связи с проведением в РФ чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
«Подготовка к чемпионату продолжается. Все наши спортсмены будут проходить антидопинговый контроль. И антидопинговые офицеры уже работают. Разумеется, провокации будут. Но реагировать на них надо спокойно - в юридической плоскости. Главное - самим не давать для таких провокаций повода», - заявил министр спорта, выступая перед депутатами Госдумы.
Павел Колобков также заверил, что дисквалификация вице-премьера Виталия Мутко (МОК пожизненно запретил ему посещать Олимпийские игры – ред.) не помешает проведению футбольного чемпионата. Г-н Мутко также занимает пост главы Российского футбольного союза (РФС) и руководит оргкомитетом по подготовке к мировому первенству.
«Дисквалификация Виталия Леонидовича Мутко не распространяется на другие соревнования. Президент ФИФА сразу же после соответствующего решения МОК заявил, что оно никак не скажется на проведении чемпионата мира по футболу в России», - заявил министр, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, ранее бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков пообещал предоставить данные, подтверждающие, что российские футболисты причастны к государственной программе допинга. ФИФА выразила готовность применить жесткие санкции к россиянам в случае, если их вина в нарушении антидопинговых правил будет доказана.