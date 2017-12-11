Российские спортсмены заявили, что поедут на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом
Российские спортсмены подготовили коллективное заявление, в котором заявили, что собираются принять участие в зимней Олимпиаде в Пхеньчхане под нейтральным флагом и каждую победу посвятят России, которую с гордостью будут представлять.
Российские спортсмены подготовили коллективное заявление, в котором заявили, что собираются принять участие в зимней Олимпиаде в Пхеньчхане под нейтральным флагом и объяснили свою позицию.
В заявлении атлетов, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России, говорится о том, что спортсмены тренируются ежедневно с ранних лет, чтобы исполнить свою мечту – попасть на Олимпийские игры. «Нет ничего более эмоционального и значимого, чем подняться на верхнюю ступень пьедестала, услышать гимн своей страны и увидеть, как в честь твоей победы поднимается национальный флаг», - пишут спортсмены.
Олимпийская медаль при этом принадлежит не только атлету, но и всей его стране. «Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх, невзирая на то, что априори поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран (...) Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире», - говорится в заявлении.
Спортсмены обещают, что каждую победу посвятят России, которую с гордостью будут представлять.
Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. При этом российским спортсменам разрешено участвовать в Играх под нейтральным флагом. Президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать выступлению наших спортсменов под флагом олимпийского движения.