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Александр Ильин
11 декабря 08:45

«Спартак» играет по-крупному

На разгром от «Ливерпуля» красно-белые ответили уверенной победой над ЦСКА

Фото: Чемпионат.com

В воскресенье в рамках 20-го тура чемпионата России состоялось самое принципиальное московское дерби «Спартак»—ЦСКА, которое завершилось убедительной победой команды Массимо Карреры со счетом 3:0. Набрав 37 очков, красно-белые обогнали «Зенит» и как минимум до понедельника будут находиться на второй строчке в турнирной таблице. 11 декабря свой заключительный матч в этом году проведут не только петербуржцы, но и зимний чемпион премьер-лиги «Локомотив».

Перед матчем «Спартак»—ЦСКА многие специалисты не знали, что и думать по поводу того, в каком состоянии подойдут к нему красно-белые. С армейцами было все понятно — они достойно проиграли английскому «Манчестер Юнайтед» (1:2) в заключительной встрече группового этапа Лиги чемпионов, даже несмотря на отсутствие своего лучшего нападающего, но номинального опорника Понтуса Вернблума и полузащитника Бибраса Натхо. Спартаковцы же в противостоянии с другим британским грандом «Ливерпулем» потерпели самое крупное поражение в истории выступления российских клубов в еврокубках (0:7). «Мечтали попасть в историю, но не таким образом. Хочется поскорее забыть ту игру и никогда не вспоминать»,— сказал капитан команды Денис Глушаков. Но как такое забудешь, особенно за три дня? С одной стороны, казалось очевидным, что «Спартак» подавлен происшедшим в Англии, а с другой — сыграть еще хуже, пожалуй, было уже невозможно. Да и при всем уважении к ЦСКА до «Ливерпуля» ему далеко.

Вместе с тем красно-белым представился отличный шанс сразу реабилитироваться за ливерпульский позор, не откладывая это дело на 2018 год. Победа над таким принципиальным соперником, да еще в матче, что называется, за шесть очков могла кардинально изменить настроение как в самом клубе, так и вокруг него — в частности, снять напряжение с главного тренера Массимо Карреры, которому доброжелатели уже посоветовали как честному человеку подать в отставку. Напомним, к 20-му туру «Спартак» набрал 34 балла, а ЦСКА — 35. Кстати, перед стартом столичного дерби обоих его участников опередил «Краснодар», разобравшийся на выезде с пермским «Амкаром» и с 36 очками поднявшийся на третье место.

Наставник «Спартака» сделал три замены в основном составе по сравнению с матчем на Anfield. Место в нем получили Илья Кутепов, Александр Самедов и Лоренсо Мельгарехо, а в запасе остались Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти и Зе Луиш. У ЦСКА в бой пошли «одни старики» из тех, кто был здоров, а молодая поросль вроде Константина Кучаева и Федора Чалова обосновалась на скамейке запасных. Спартаковские перестановки оказались весьма удачными. Очень активно начал игру Мельгарехо, и именно его прорыв по правому флангу на 10-й минуте увенчался успехом. Парагваец отдал потенциально голевую передачу на Луиса Адриану, бразилец пробил, но вратарь армейцев Игорь Акинфеев парировал удар. Однако мяч подобрал Квинси Промес и послал-таки его в сетку. Кстати, это был первый гол результативного голландца во встречах с ЦСКА. Вскоре еще один момент возник у Луиса Адриану, и снова красно-синих выручил Акинфеев. В дальнейшем голкипер сборной совершил еще несколько сейвов, в том числе не позволив оформить дубль Промесу. Хозяева «Открытие Арены» атаковали не больше гостей, но гораздо острее. Впрочем, армейцам приходилось, как правило, действовать в позиционном нападении, а у спартаковцев было довольно много разреженного пространства.

Любопытно, что Каррера еще в середине первого тайма переставил Мельгарехо на позицию левого защитника, Романа Зобнина, занимавшего ее изначально, перевел в центр поля, а Самедова — на правый край полузащиты. И это решение итальянского специалиста оправдало себя. В данной расстановке красно-белые забили на 61-й минуте второй гол. Фернанду отнял мяч у Натхо недалеко от армейской штрафной площади, переадресовал его Луису Адриану, тот хотел бить сам, но защитник ЦСКА Виктор Васин, пытаясь помешать нападающему, невольно ассистировал двигавшемуся параллельным курсом Промесу. В результате спартаковская «десятка» довел свой лицевой счет в чемпионате до 10 голов, догнав в списке лучших бомбардиров Федора Смолова из «Краснодара» и Александра Кокорина из «Зенита». Тут же Каррера опять перетасовал колоду, выпустив Марио Пашалича вместо Самедова, вследствие чего Зобнин сместился на правый фланг. К слову, матч последний заканчивал там же, где и начинал, после того как был заменен Мельгарехо.

Проигрывая 0:2, гости уже полностью открыли пресловутое забрало. Правда, свой лучший момент они создали, наверное, на 59-й минуте, еще когда уступали 0:1. Пусть Вернблум и принес армейцам немало пользы в качестве центрфорварда, но все-таки периодически бросается в глаза, что это не его амплуа. И в том эпизоде швед ударил выше ворот. А в целом ЦСКА так и не сумел найти бреши в обороне «Спартака». Зато хозяева в концовке организовали очередную контратаку, в которой отличился Пашалич. Произошло это на восьмой компенсированной минуте — именно столько добавил судья Алексей Николаев ввиду вынужденной остановки матча из-за использования фанатами пиротехники.

На пресс-конференции Массимо Каррера признался, что после «Ливерпуля» ему трудно было подготовить команду психологически, но, по словам итальянца, его футболисты доказали, что они настоящие мужчины. А владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что ливерпульский позор будет окончательно смыт, если красно-белые в следующем туре обыграют «Локомотив» 4:0. В таком случае ему придется подождать до марта.

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