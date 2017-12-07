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07 декабря 18:08

Российским спортсменам разрешили ехать на Олимпиаду, но денег могут и не дать

Президент Владимир Путин разрешил российским спортсменам выступать на зимних олимпийских играх в Пхеньчхане под нейтральным флагом, однако у атлетов могут возникнуть проблемы с финансированием поездки на соревнования

Фото: Ok.ru

Президент Владимир Путин разрешил российским спортсменам выступать на зимних олимпийских играх в Пхеньчхане под нейтральным флагом, однако у атлетов могут возникнуть проблемы с финансированием поездки на соревнования. В Кремле заявили, что вопрос финансирования спортсменов пока не обсуждался.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто будет финансировать выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

«Предметного разговора, конечно, об этом не идет», - заявил представитель президента, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». Песком также добавил, что сейчас есть «большое количество неясных вопросов», связанных с решением Международного олимпийского комитета отстранить российскую сборную от Олимпиады-2018.

Обычно все расходы российских спортсменов на участие в Олимпийских играх берут на себя Министерство спорта и Олимпийский комитет России. Через Минспорт проходят деньги из бюджета, а через ОКР – средства из внебюджетных источников.

В частности, ОКР всегда оплачивал предолимпийские сборы спортсменов, их перелет на Игры, проживание вне Олимпийской деревни, экипировку и расходы на тренеров. Минспорта оплачивает соревнования, сборы, а также выплачивает стипендии спортсменам и премиальные по результатам Олимпиады.

Если же спортсмен принимает участие в Олимпийских играх в личном качестве, а не представляет страну, то государство не обязано брать на себя расходы на участие атлета в соревновании. С финансированием со стороны Олимпийского комитета России также могут возникнуть сложности, так как по решению Международного олимпийского комитета он был дисквалифицирован.

Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 из-за нарушения антидопинговых правил. Российские спортсмены смогут выступать на Играх только под флагом олимпийского движения, однако решение о допуске конкретных спортсменов будет принимать комиссия МОК.

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