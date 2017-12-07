Меню
Спорт
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Авторская колонка
07 декабря 15:56
Мозговой Владимир

В 2003 году признан лучшим российским журналистом, пишущим на хоккейную тему. В 2002-2003 годах - заместитель главного редактора российского еженедельника «Весь хоккей», с февраля 2004 года - обозреватель «Новой газеты».

Все авторы

Спустить флаги. И играть

Россия не выступит на Олимпиаде, «чистые» спортсмены стали жертвами большой политики, а виновные даже не извинились. Почему надо участвовать

Мне больно и стыдно. За страну, не сумевшую за два года честно разобраться в самой себе и защитить своих спортсменов. За Международный олимпийский комитет, который решил применить принцип коллективной ответственности, смешав в одну кучу чистых и нечистых. За наших и не наших политиков, которые давно сделали спорт разменной монетой в своих играх. За все то, что привело 5 декабря Россию к позорному столбу, олимпийское движение к глубочайшему кризису, а российское общество к углублению раскола.

Вердикт, отстранивший Олимпийский комитет России и лишивший российскую делегацию права участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане,  оставил право на участие «отдельных спортсменов под нейтральным флагом» — с рядом  ограничений, которые могут быть расценены и российскими властями, и большой (если не большей) частью населения как унизительные для страны.

Значит, отказ в виде бойкота — возможен. Значит, есть угроза тотального выпадения России из олимпийского движения со всеми вытекающими.

Увы, последствия не удосужился не просчитать никто.

Собственно, хороших вестей из Лозанны с заседания МОК мало кто ждал — тенденция последних дней осени не предполагала, что случится чудо, и Россия обойдется теми наказаниями, что уже понесла после слушаний комиссии Дениса Освальда, которые еще продолжаются. Но решающий удар должен был быть нанесен комиссией Самуэля Шмида, рассматривавшей предполагаемую вину государства в допинговом подлоге под названием «Сочи-2014». Слова Шмида на пресс-конференции уже после принятого решения прозвучали как приговор: «Мы никогда не сталкивались с манипуляциями такого масштаба».

Дальше выступал и отвечал на вопросы президент МОК Томас Бах. По мере знакомства с вердиктом можно было загибать пальцы.

- Пригласить российских спортсменов индивидуально при соблюдении строгих условий. Они смогут участвовать в индивидуальных и командных соревнованиях под именем OAR — Olympic Athlete from Russia.

- Запретить пребывание в Пхенчхане чиновникам Минспорта РФ.

- Отстранить экс-министра Виталия Мутко и его заместителя Юрия Нагорных от всех будущих Олимпиад.

- Вывести экс-председателя Оргкомитета Сочи-2014 Дмитрия Чернышенко из координационного совета Олимпиады-2022 в Пекине.

- Приостановить членство в МОК президента ОКР Александра Жукова.

- Оставить за собой право налагать санкции на других должностных лиц.

- Обязать Россию возместить расходы на расследования «допингового дела» в размере 15 миллионов долларов.

Это далеко не все, но самое главное - восстановление Олимпийского комитета России в правах возможно только в том случае, если все условия будут соблюдены как спортсменами, так и должностными лицами.

То есть в случае объявления бойкота, или нарушения ограничений, наложенных на спортсменов, во время Игр,  приостановление деятельности ОКР будет продлено.  Участие в церемониях открытия и закрытия, равно как  государственная символика и исполнение гимна во время церемонии награждения, естественно, исключаются.

Жертвами могут стать как все несостоявшиеся российские олимпионики, так и их часть. Трудно рассчитывать на то, что российская власть легко позволит им самостоятельно принимать решение об участии или неучастии в Играх. Заявления о недопустимости участия в Олимпиаде в нейтральном статусе раздавались уже неоднократно и со всех властных уровней. Разрешить — значит, проявить слабость, смириться с унижением и согласиться с обвинениями, которые российская сторона считает и неправомерными, и противоречащими общепринятым юридическим и этическим нормам. Не удивлюсь, если все, кто решится пойти против течения, услышат и о «предательстве».

Как бы то ни было, тяжелейший вопрос встает не только перед ответственными лицами. На него не так просто ответить даже тем, кто склонен к демократичному решению. Я бы сказал, что с учетом всех обстоятельств и последствий отказа, как бы ни было тяжело, все же стоит сказать индивидуально-усеченному участию «да».

Отстаивать права спортсменов в Спортивном арбитражном суде, бороться против несправедливости в гражданских судах можно, но это займет месяцы, если не годы. А Олимпиада — вот она, через два месяца. Для кого-то главная и единственная в жизни.  

Мне крайне несимпатична личность экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Меня  убеждают далеко не все его обвинения. Меня коробит, что в его несомненно подлинном дневнике-2014, который тоже вошел в доказательную обвинительную базу обеих комиссий, нет ни намека  на раскаяние.

Но нынче насылающая на голову перебежчика кары власть сама его и взрастила, и продвигала, и награждала. И тут российской стороне крыть нечем. Как нечем крыть то, что придуманная и раскрытая Родченковым схема допингового форсажа на финише Олимпиады-2014 не стала  предметом пусть частичного, но признания.

Тактика «ничего не было» оказалась бездарной, уведение в тень виновных (а они так или иначе есть!) отнюдь не добавило положительной динамики процессу, а российская изобличающая двойные западные стандарты  риторика осталась прежней.

Иезуитское начало в итоговом вердикте МОК — присутствует. Наказание, на мой взгляд, оказалось неадекватным степени доказанности обвинений. Чистые спортсмены, среди которых могут оказаться и пожизненно дисквалифицированные (их уже 25, а будет больше) могут стать жертвами большой игры, в которой спорт лишь инструмент. Их драму ощущать невыносимо. Мне не жаль чиновников, я давно смирился с потерей сочинской скрепы, но представить, что спортсмены выброшены за олимпийский порог, не могу и не хочу.

И еще. Российских нравов наказание подобного рода не исправит. Власть как захочет, так его и использует. Народ в массе своей пошлет Игры вместе с инстанциями подальше. Ожесточение, которого и без того хватает, станет трендом.

Это не прогноз.

Источник - Новая Газета

Сейчас на главной
Горячие новости
Олимпиада за свой счет
Президент Владимир Путин разрешил российским спортсменам выступать на зимних олимпийских играх в Пхеньчхане под нейтральным флагом, однако у атлетов могут возникнуть проблемы с финансированием поездки на соревнования
Горячие новости
Уйти или не уйти? Вот в чем вопрос
Вице-премьер правительства по вопросам спорта Виталий Мутко, которому МОК пожизненно запретил посещать Олимпиады, в ответ на призывы уйти в отставку заверил, что готов покинуть занимаемый пост «в любой момент»
Горячие новости
Алексей Улюкаев в последнем слове заявил, что «история его оправдает»
Улюкаев начал свое выступление с того, что выразил сожаление об отсутствии очной ставки с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который не явился в суд для дачи показаний, хотя является ключевым свидетелем по делу
Горячие новости
Россия ответит на отстранение от Олимпиады санкциями
Российские власти могут ввести персональные санкции в отношении руководителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ответ на отстранение страны от участия в зимней Олимпиаде в Пхеньчхане. С таким предложением выступили члены Совета Федерации
Горячие новости
Путин дал команду «Поехали!»
Президент Владимир Путин дал добро на участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхеньчхане под нейтральным флагом. Глава государства заявил, что никакой блокады Игр-2018 не будет и российские спортсмены должны достойно выступить
Горячие новости
Владимир Путин официально объявил о своем участии в президентских выборах
Президент России Владимир Путин официально подтвердил информацию о своем участии в выборах главы государства в марте 2018 года. Об этом он объявил на встрече с работниками завода ГАЗ
Горячие новости
«Принимаем законы, чтобы обобрать наших граждан»
Депутаты Госдумы в среду, 6 декабря, приняли в первом чтении резонансный законопроект о передаче московским властям полномочий по администрированию штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью дорожных камер
Горячие новости
Инспекторов ГИБДД обяжут благодарить водителей после проверки документов
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников обязал инспекторов благодарить автомобилистов, которые были ими остановлены на дороге. Он отметил, что проверки отнимают время у водителя, поэтому его нужно благодарить за содействие
Авторская колонка
Quod licet Jovi, non licet bovi
Что позволено Америке, не позволено России. Ситуация с Олимпиадой наглядно показало этот нелицеприятный для нас подход. Несомненно, это нелинейное и неадекватное решение МОК, показывающее его (как WADA) политизированность, ангажированность и субъективность ...
Стась Андрей
Горячие новости
Ах, вы пени, мои пени
Российские налогоплательщики пожаловались на высокий размер пеней, которые Федеральная налоговая служба начислила им за просроченные на несколько дней транспортные и имущественные налоги. Пени начисляются примерно в размере 10% от суммы налога
Горячие новости
Потери федерального бюджета от непрозрачных госзакупок составили 557 млрд рублей
Эксперты признали низкую эффективность и непрозрачность государственных покупок. За последние три года потери бюджета можно было бы избежать при проведении конкурентных тендеров
Горячие новости
«Великой державе не пристало инкогнито ехать на Олимпиаду»
Депутаты Госдумы и сенаторы выступили против участия российских спортсменов на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Многие парламентарии сочли решение Международного олимпийского комитета (МОК) унизительным
ДТП
Следователь по делу о смертельном ДТП утаил от суда видео
Когда происходит ДТП с участием федерального судьи и с гибелью двух пешеходов, первое, что приходит в голову обывателю: «Судья – убийца». Справедливости ради надо сказать, что этот стереотип возник не на пустом месте
Авторская колонка
Министерство культурной диверсии против России
Именно так теперь должно называться ведомство, возглавляемое ныне «выдающимся историком» Владимиром Мединским. Потому что на протяжении более чем пятилетнего периода его нахождения в должности министра культуры России делается все необходимое для планомерного и целенаправленного уничтожения русской национальной культуры государства Российского
Комков Сергей
Горячие новости
Операция «70 на 70»
Подмосковные власти начали подготовку к выборам президента, дата которых официально еще не назначена. Глав поселений обязали обеспечить высокую явку избирателей на участки и 70% голосов в пользу «основного кандидата»
Горячие новости
Российских спортфункционеров дисквалифицировали за допинг
Российские спортсмены смогут принять участие в зимних олимпийских играх в Пхеньчхане, но только под нейтральным флагом. Такое решение 5 декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам заседания в Лозанне
Горячие новости
Минфин потратит 204 млрд рублей на покупку иностранной валюты
Министерство финансов России потратит 204 млрд рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Покупка евро, долларов и фунтов стерлингов будет производиться с 7 по 28 декабря
Горячие новости
Пассажиров задержанных 4 декабря рейсов лишили шансов на компенсации
Российские пассажиры в социальных сетях вторые сутки активно обсуждают массовые задержки и отмены рейсов в московских аэропортах во время снегопада. По разным данным, 4 декабря было задержано и отменено от 300 до 400 рейсов