Quod licet Jovi, non licet bovi
Что позволено Америке, не позволено России. Ситуация с Олимпиадой наглядно показало этот нелицеприятный для нас подход.
Попробуем разобрать эту ситуацию.
- Несомненно, это нелинейное и неадекватное решение МОК, показывающее его (как WADA) политизированность, ангажированность и субъективность. Как таковых доказательств, кроме сплетен и дневников предположительного шизофреника Родченкова, нет. Очевидно, что все это направлено на то, чтобы указать России на место. Кстати, при взгляде на Родченкова невольно вспоминается ледоруб Меркадера.
- Я думаю, что мало кто не понимает, что спорт высших достижений последние 2-3 десятилетия (а может быть и больше) - это конкуренция фарм. лабораторий. Кто эффективнее и кто хитрее. Человеческие физические возможности не безграничны, и изобилие и постоянство рекордов не согласуется с этими ограничениями. Рыльце, я думаю, в пушку у всех. Посмотрим на Серену Ульиямс или Усеяна Болта, которые, видимо, только мюсли едят.
- Видимо, было какое-то равновесие и негласные договоренности, которые контролировались не нами. Равновесие нарушилось и все посыпалось. Посыпалось потому, что наше влияние на глобальные спортивные власти оказалось ничтожным.
- Вне зависимости от того, насколько виноваты или невиноваты российские олимпийцы, сложившаяся ситуация - эпический позор, за который должны нести ответственность все руководители спорта в России: и Мутко с его заместителями, и Олимпийский комитет в полном составе и президенты Федераций. Если Россия виновата, то за то, что они это допустили и сделали, если не виновата, за то, что так беззубо и бездарно защищали интересы российского спорта в этой ситуации. Эти люди однозначно должны уйти навсегда. И публично извиниться, что не смогли отстоять честь страны.
- Российские спортсмены, однозначно, вправе и даже должны участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом. Они остаются российскими спортсменами, и каждая их победа будет спортивной победой России и доказательством несправедливости решения МОК. Никакого предательства здесь нет и не может быть. Эти люди отдали детство и молодость профессиональному спорту, и они должны иметь возможность реализовать себя и доказать свою профессиональную честь.
Ну, и в заключение - отзывы разных людей, спортсменов, тренеров, руководителей разного уровня, депутатов и политиков, на сложившуюся ситуацию. Сдержанные, корректные и четкие высказывания спортсменов, особенно, великого биатлониста Тихонова. И, с другой стороны, высказывания членов Совета Федерации, особенно, господина Клинцевича - опять про предательство, русофобию, унижения и прочие истерики. Надоело это слушать и слышать.