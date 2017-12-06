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06 декабря 10:55

Депутаты и сенаторы призвали спортсменов отказаться от поездки на Олимпиаду-2018

Депутаты Госдумы и сенаторы выступили против участия российских спортсменов на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Многие парламентарии сочли решение Международного олимпийского комитета (МОК) унизительным

Депутаты Госдумы и сенаторы выступили против участия российских спортсменов на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Многие парламентарии сочли решение Международного олимпийского комитета (МОК) унизительным, поэтому спортсмены из «великой державы» должны бойкотировать зимние Игры.

Так, депутат Госдумы от «Справедливой России» и зампред комитета по физкультуре, спорту и туризму Валерий Газзаев в беседе с агентством «Москва» заявил, что Россия ни в коем случае не должна выступать на играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) назвал решение МОК унизительным и выразил мнение, что самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации будет полный отказ от участия в Олимпийских играх.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что «великой державе не пристало инкогнито ехать на Олимпиаду».

Впрочем, депутаты и сенаторы еще могут изменить свою риторику, если Кремль даст добро спортсменам на участие в Олимпиаде под нейтральным флагом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрия Песков заявил, что вне зависимости от решения МОК Россия «сохраняет приверженность идеалам олимпизма».

По неофициальным данным, глава МОК Томас Бах и президент Владимир Путин заранее договорились о том, что Россия будет наказана за допинг-скандалы, а спортсмены – нет. «Чистые» атлеты смогут поехать в Южную Корею, а российские чиновники не будут призывать к бойкоту Олимпиады.

Напомним, вечером 5 декабря исполком МОК признал, что нарушения антидопинговых правил на зимней Олимпиаде в Сочи происходили при поддержке представителей власти. МОК разрешил российским спортсменам, у которых не было проблем с допингом, выступить на Играх-2018 под флагом олимпийского движения. На церемонии закрытия Олимпиады россияне получат право пройти под национальным флагом.  

При этом МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России и приостановил членство его руководителя Александра Жукова в МОК. Виталий Мутко, который в разгар допинг-скандала с легкоатлетами был повышен с должности министра спорта до вице-премьера, пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в любом качестве. Аналогичный запрет действует в отношении бывшего заместителя Мутко Юрия Нагорных.

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