Болельщики раскритиковали олимпийскую форму от компании ZAsport
Российские болельщики раскритиковали новую форму национальной сборной для зимних олимпийских Игр-2018. Граждане призвали спортсменов отказаться от экипировки и «не позориться».
Российские болельщики раскритиковали новую форму национальной сборной для зимних олимпийских Игр-2018. Граждане призвали спортсменов отказаться от экипировки и «не позориться». Разработкой дизайна и пошивом занималась фирма ZAsport, которая стала новым экипировщиком сборной вместо Bosco Михаила Куснировича.
Показ новой формы для олимпийцев состоялся в среду, 29 ноября, в Москве. Спортсмены пока не озвучили свое мнение по поводу экипировки, а вот рядовые россияне остались от нее не в восторге.
Большинство интернет-пользователей назвали экипировку от ZAsport безвкусной. «Это хуже, чем форма камышинского «Текстильщика» в сезоне 95/96», - заявили россияне.
Пользователи соцсетей сравнили олимпийскую форму с тюремной робой и национальными мексиканскими нарядами. Некоторые упрекнули компанию ZAsport в подражании дизайнеру Гоше Рубчинскому.
«Новая форма олимпийской сборной РФ: может даже и лучше, если Россию не пустят на Олимпиаду-2018. Хоть не будем позориться», - пишут простые болельщики, который цитирует «Лента.ру».
Напомним, компания ZAsport стала новым экипировщиком национальной олимпийской сборной в начале 2017 года. Эта фирма принадлежит Анастасии Задориной, которую в СМИ называют дочерью «завхоза ФСБ» (Михаил Шекин является руководителем Службы обеспечения деятельности ФСБ России и президентом спортклуба «Динамо»). До этого экипировщиком олимпийской сборной была компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича.