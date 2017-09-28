ЦСКА не совладал с «МЮ»
Лидер чемпионата Англии разгромил армейцев в Лиге чемпионов
Второй тур группового этапа Лиги чемпионов сложился для ЦСКА крайне неудачно. Встречаясь в Москве с безоговорочным фаворитом группы А «Манчестер Юнайтед», армейцы потерпели крупное поражение со счетом 1:4. Тем не менее, на данный момент они имеют те же самые 3 очка, что и занимающий второе место «Базель». Причем именно с ним ЦСКА проведет два своих ближайших матча.
По сравнению со «Спартаком», который во вторник отстоял ничью с «Ливерпулем», ЦСКА во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, безусловно, достался более грозный соперник. И не только потому, что в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» идет не на пятом месте, а делит первое с «Манчестер Сити» и после поражения от «Реала» в Суперкубке UEFA одержал семь побед при одной ничьей. Дело еще и в том, что игра команды Жозе Моуринью в нынешнем сезоне выглядит куда более сбалансированной, чем у подопечных Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль». Поэтому задача перед армейцами стояла серьезнейшая.
То, что решить ее не удастся, стало окончательно ясно уже через полчаса после начала матча, когда гости уже вели — 3:0. На 4-й минуте им удался быстрый гол: Марсьяль на левом фланге продемонстрировал свое мастерство в споре с Виктором Васиным и выполнил точный навес на Ромелу Лукаку, который легко разобрался на втором этаже с 38-летним Сергеем Игнашевичем. На 18-й минуте Марсьяль удвоил счет с пенальти, назначенного за нарушение Георгия Щенникова на Генрихе Мхитаряне, которое усмотрела шведская бригада арбитров во главе с Юнасом Эрикссоном. Пенальти, конечно, был весьма спорным, однако преимущество «Манчестер Юнайтед» на тот момент сомнений не вызывало. И третий гол, забитый после грубейшей ошибки Василия Березуцкого все тем же Лукаку, стал очередным тому доказательством. Временами ЦСКА пытался что-то создать на чужой половине поля и нанес несколько ударов по воротам, однако на месте голкипер гостей Давид Де Хеа.
Во втором тайме, по сути, на поле ничего не изменилось. У хозяев в атаке почти ничего не клеилось: нападающие Витинью и Федор Чалов никак не могли себя проявить, а гости продолжали уверенно контролировать мяч, разыгрывая одну интересную комбинацию за другой. И на 57-й минуте Генрих Мхитарян, сыграв на добивание, отомстил ЦСКА за удар локтем в шею Понтуса Вернблума, за который швед вполне мог получить красную карточку. Все, что удалось армейцам — это забить гол престижа на 90-й минуте. Он оказался на счету вышедшего на замену 19-летнего полузащитника Константина Кучаева, пославшего мяч между ног де Хеа. В итоге — 1:4. А могло быть и больше, если бы в нескольких эпизодах свою команду не выручил вратарь Игорь Акинфеев.
В другом матче в группе А «Базель» на своем поле одолел «Бенфику» — 5:0. Таким образом, после двух туров у «МЮ» 6 очков, у «Базеля» и ЦСКА — по 3, у «Бенфики» — 0. В третьем туре 18 октября ЦСКА принимает «Базель», а «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед». Тем временем, в группе В ПСЖ в Париже крупно обыграл «Баварию» — 3:0, а «Селтик» с тем же счетом в гостях взял верх над «Андерлехтом».