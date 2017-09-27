Вратари отбили «Спартак»
Российский клуб сыграл вничью с английским грандом в Лиге чемпионов
Во вторник второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов провели футболисты «Спартака», в гости к которым приехал знаменитый «Ливерпуль». Не многие верили в российский клуб, тем не менее он сумел добиться положительного результата — 1:1. Прежде всего это произошло благодаря блестящей игре вратарей красно-белых — Артема Реброва и заменившего его в связи с травмой Александра Селихова. В другом противостоянии группы Е испанская «Севилья» победила дома словенский «Марибор» — 3:0. Теперь 17 октября она встретится со «Спартаком» в Москве.
По всем раскладам встреча с «Ливерпулем», пусть и на своем поле, не сулила «Спартаку» ничего хорошего. Очевидно, что красно-белым не удалось набрать оптимальную форму к старту Лиги чемпионов. Они до сих пор ни шатко ни валко выступают в национальном первенстве и перед приездом английского гранда не смогли одолеть дома махачкалинский «Анжи», занимающий в российской премьер-лиге последнее место. Да и в первом туре самого престижного клубного турнира Европы упустили победу над аутсайдером группы Е «Марибором». Более того, в команде Массимо Карреры усугубилась ситуация с травмированными футболистами, к которым недавно присоединились Джано Ананидзе, Педру Роша и Квинси Промес. Особенно чувствительной является потеря голландца, поэтому наставник «Спартака» очень надеялся, что Промес все-таки появится на поле во вторник.
Впрочем, даже в столь сложном положении итальянский специалист старался не терять присутствия духа. «Матч с “Ливерпулем” имеет большое значение для меня как тренера,— подчеркнул Массимо Каррера, общаясь с журналистами.— Это очень сильная команда, но бояться ее нет смысла, будем играть и сделаем все возможное, чтобы создать ей проблемы. Я разговаривал о “Ливерпуле” с Антонио Конте, который, как вы знаете, тренирует “Челси”. Нашей защите наверняка придется непросто. Задача — не дать сопернику свободы, ограничить его во времени. Сыграет ли Квинси Промес? Точно не знаю, надо еще посоветоваться с врачами. У Педру Роши шансов сыграть больше».
В итоге Промес не принял участия в матче с «Ливерпулем». Между тем в распоряжении главного тренера английского клуба Юргена Клоппа оказались практически все ведущие футболисты. Из-за травмы отсутствовал только хавбек Адам Лаллана, а защитник Джо Гомес был дисквалифицирован после удаления во встрече с «Севильей». Зато наконец-то немецкий специалист получил возможность одновременно использовать в атаке Филиппе Коутиньо, Садьо Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, которых в Ливерпуле называют «фантастической четверкой». Перед игрой британские СМИ буквально предвкушали, как реактивные сенегалец Мане и египтянин Салах будут рвать на флангах своих нерасторопных спартаковских визави Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова.
Правда, Комбаров не попал в заявку на матч по состоянию здоровья. Вместо него Каррера доверил место в основном составе Илье Кутепову и максимально укрепил оборонительную линию. Защита — это ахиллесова пята нынешнего «Спартака». Неслучайно в 11 турах чемпионата России он пропустил 17 голов. Хотя и «Ливерпуль» — далеко не эталон игры в обороне. Только в пяти предыдущих встречах, если считать все турниры, в его ворота влетело 12 мячей. Но английская команда славится своим нападением, в чем спартаковцы убедились довольно быстро.
Салах и Мане действительно сразу взялись за дело и принялись расшатывать защитные построения красно-белых, а Фирмино караулил свой момент в штрафной площади. Сначала реакцию Артема Реброва проверил Салах, но вратарь «Спартака» не дрогнул в ближнем бою. Вскоре защитники хозяев опрометчиво оставили без опеки Фирмино, тот бил головой, казалось, наверняка, однако Ребров разгадал замысел бразильца. Подопечные Карреры тем временем почти не контратаковали, и едва ли не первая же серьезная наступательная акция в их исполнении привела к голу. Москвичи заработали штрафной удар вблизи ворот «Ливерпуля», и Фернанду на 23-й минуте заставил капитулировать голкипера Лориса Кариуса, который, в свою очередь, действовал не лучшим образом и запоздал с прыжком. Потом последовала еще одна перспективная атака «Спартака», к сожалению, так и не завершившаяся ударом. И все же гости играли острее. И если угрозу со стороны Мане Ребров отвел, то когда тот на 31-й минуте бросил в прорыв Коутиньо, вратарь уже был бессилен. А затем английский клуб еще дважды откровенно простил чемпионов России за ошибки, в частности, не реализовав выход «четыре в два».
Увы, во втором тайме поле покинул Ребров. Капитан красно-белых травмировался в столкновении с Салахом и несколько минут спустя попросил замену. Но Александр Селихов, дебютировавший в Лиге чемпионов, на удивление спокойно вошел в столь напряженную игру. К тому времени «Ливерпуль» упростил тактику и стал все чаще прибегать к навесам. Так вот Селихов очень уверенно хозяйничал в собственной штрафной, один за другим снимая верховые мячи. В одном из эпизодов «Спартак» чуть не подвел Фернанду, отдавший потенциально результативный пас своему соотечественнику Фирмино. Повезло, что ливерпульская «девятка» промазал. Ближе к финальному свистку не воспользовался отменным шансом для взятия ворот Дэниэл Старридж. Кстати, французский арбитр Клеман Тюрпен добавил к матчу около девяти минут. И уже на исходе встречи, когда спартаковцы потеряли из-за травм еще Ивелина Попова и Александра Самедова, «Ливерпуль» создал, наверное, самый лучший голевой момент. Салах бил головой с линии вратарской площади, но Селихов неуловимым движением руки парировал удар форварда. Это, конечно, было суперспасение. «Спартак», которому многие предрекали разгром в противостоянии с командой Клоппа, самоотверженно выстоял ничью.