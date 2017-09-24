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24 сентября 12:46

USADA потребовала отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде-2018

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде-2018 в полном составе. WADA призвали не подаваться в этом вопросе политическому давлению

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде-2018 в полном составе. Глава USADA заявил, что Всемирное антидопинговое агентства (WADA) должно отстранить Россию от Игр в связи с системной допинговой практикой.

При этом российским спортсменам, которые смогут доказать свою «чистоту» могут разрешить участие в Олимпиаде под нейтральным флагом.

В интервью изданию The Guardian Тайгарт призвал WADA не поддаваться политическому давлению со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и российских властей.

Вопрос об участии России в Олимпиаде будет обсуждаться на заседании президиума WADA в Париже. Перед этим национальные агентства 28 стран выступили с коллективным заявлением об отстранении российской олимпийской сборной от Игр-2018.

Напомним, в 2016 году от участия в летней Олимпиаде были отстранены сборный России по легкой и тяжелой атлетике. Паралимпийская национальная команда лишилась права на участие в Играх в полном составе.

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