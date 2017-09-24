USADA потребовала отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде-2018
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде-2018 в полном составе. WADA призвали не подаваться в этом вопросе политическому давлению
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде-2018 в полном составе. Глава USADA заявил, что Всемирное антидопинговое агентства (WADA) должно отстранить Россию от Игр в связи с системной допинговой практикой.
При этом российским спортсменам, которые смогут доказать свою «чистоту» могут разрешить участие в Олимпиаде под нейтральным флагом.
В интервью изданию The Guardian Тайгарт призвал WADA не поддаваться политическому давлению со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и российских властей.
Вопрос об участии России в Олимпиаде будет обсуждаться на заседании президиума WADA в Париже. Перед этим национальные агентства 28 стран выступили с коллективным заявлением об отстранении российской олимпийской сборной от Игр-2018.
Напомним, в 2016 году от участия в летней Олимпиаде были отстранены сборный России по легкой и тяжелой атлетике. Паралимпийская национальная команда лишилась права на участие в Играх в полном составе.