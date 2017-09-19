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19 сентября 11:51

Российским спортсменам заплатят по 4 млн рублей за «золото» на Олимпиаде-2018

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам по итогам выступлений на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея)

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам по итогам выступлений на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

Премьер-министр установил размер денежного вознаграждения российским спортсменам в размере 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн - за серебряную и 1,7 млн - за бронзовую.

Размер установленного вознаграждения соответствует вознаграждению победителям и призерам трех последних Олимпиад.

Размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных команд определяется в порядке, утверждаемом Минспортом совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР).

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. При этом российских спортсменов еще могут отстранить от участия в Играх из-за обвинений в махинациях с допинг-пробами. Ранее Национальные антидопинговые агентства 28 стран потребовали отстранить россиян от Олимпиады-2018.

Участие в Играх-2018 паралимпийской сборной также находится под вопросом из-за длительной дисквалификации Паралимпийского комитета России, которая недавно была продлена. Ранее российские паралимпийцы уже пропустили летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

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