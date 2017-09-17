Российские биатлонистки попали в ДТП под Красноярском. Ольга Медведцева в реанимации
Российские биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в ДТП в Красноярском крае. Автомобиль спортсменок вылетел в кювет после того, как лобовое стекло Audi Q5 пробил металлический предмет
Российские биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в ДТП в Красноярском крае. Автомобиль спортсменок вылетел в кювет после того, как лобовое стекло Audi Q5 пробил металлический предмет, отлетевший от встречной машины. За рулем автомобиля находилась Ольга Медведцева.
Авария произошла в минувшую субботу на 893-м км автодороги «Сибирь». Виновником аварии стал неустановленный водитель, который двигался со стороны Красноярска в сторону Канска.
Портал НГС.НОВОСТИ со ссылкой на источник в ГИБДД сообщает, что от автомобиля отлетел металлический болт, который пробил стекло и попал в височную часть головы Ольги Медведцевой. Биатлонистка потеряла управление и автомобиль съехал в кювет.
Ольга Медведцева была прооперирована. Сейчас она находится в реанимации в состоянии средней тяжести. Остальные биатлонистки не пострадали.