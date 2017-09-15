Руководство курорта «Роза Хутор» запретило тренировать на трассах детей-инвалидов
Администрация сочинского горнолыжного центра «Роза-Хутор» запретила на своих трассах тренировки детей-инвалидов. Представитель курорта заявил, что это «мешает их репутации»
Администрация сочинского горнолыжного центра «Роза-Хутор» запретила на своих трассах тренировки детей-инвалидов. Представитель курорта заявил, что это «мешает их репутации».
Директор Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Энергия Жизни» Андрей Баталов сообщил порталу Sports.ru, что руководство «Роза Хутор» выступило против физической реабилитации и катания на горных лыжах детей-инвалидов.
«Как мне позже объяснили, это мешает репутации горнолыжного курорта. До конца сентября мы обязаны съехать с нашего помещения, которое находилось на «Роза Плато». (…) Тем самым сорвали нам зимний сезон-2016/17, хотя занятия были расписаны на два месяца вперед. Многие родители планировали за год поездку к нам! Заявки поступали со всей России», - сообщил Баталов.
Баталов также рассказал, что центр исправно платил аренду за помещение и приобрел много нового оборудования, однако теперь их лишили возможности тренировать детей в «Роза Хутор».
«Наших особенных детей лишили самого важного - возможности почувствовать себя счастливыми независимо от физического состояния. Я неоднократно предлагал руководству «Розы Хутор» обсудить возможности сотрудничества, но постоянно получал отказ», - добавил директор центра.
В пресс-службе горнолыжного курорта ситуацию с тренировками детей-инвалидов пока не прокомментировали.