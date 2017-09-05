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05 сентября 06:21

WADA сняла с России обвинения в государственной поддержке допинга в спорте

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен снял обвинения с России в государственной поддержке допинга. Об этом сообщил глава независимой общественной антидопинговой комиссии

Фото: КоммерсантЪ

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен снял обвинения с России в государственной поддержке допинга. Об этом сообщил глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

По словам Виталия Смирнова, автор нашумевших докладов об употреблении допинга российскими спортсменами, изменил свое мнение во время их личной встречи.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков поприветствовал решение г-на Макларена снять с России «допинговые обвинения».

«Здесь можно только выразить удовлетворение, если это действительно так. Мы с самого начала решительно отрицали такую даже гипотетическую возможность», - заявил Дмитрий Песков.

О снятии обвинений с России ранее 4 сентября сообщил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов. Напомним, канадский юрист Ричард Макларен является автором докладов, в которых говорится о вовлечении тысяч спортсменов в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

После обнародования докладов Макларена сборные России по легкой и тяжелой атлетике были отстранены от участия в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Паралимпийская сборная России была не допущена на Игры в полном составе. Кроме того, Россия лишилась права на проведение ряда спортивных состязаний.

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