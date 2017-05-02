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Евгений Федяков
Коммерсантъ
02 мая 11:51

Без четырех очков чемпион

«Спартак» может выиграть золото уже в следующее воскресенье

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

26-й тур практически подвел черту золотой гонке. "Спартак", обыграв на чужом поле ЦСКА со счетом 2:1, за четыре тура до конца чемпионата опережает своего ближайшего преследователя — "Зенит" — на восемь очков. Чтобы гарантировать себе первое место, команде под руководством Массимо Карреры в оставшихся матчах против не самых сильных соперников достаточно одержать одну победу и еще один раз сыграть вничью. Впрочем, свое чемпионство "Спартак" может оформить уже 7 мая. Это произойдет в том случае, если петербуржцы на своем поле не смогут одолеть "Терек", а красно-белые днем ранее обыграют дома "Томь".

Главной интригой финишного отрезка чемпионата России будет борьба за серебряные медали и соответственно путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов между "Зенитом" и ЦСКА. Что касается золота и места в групповом этапе главного еврокубка, то их практически обеспечил себе "Спартак". Таковы главные итоги субботнего дерби, в котором красно-белые со счетом 2:1 обыграли на чужом поле армейцев и которое стало одним из главных украшений всего нынешнего чемпионата.

В этом матче для ЦСКА с самого начала все пошло не так. Используй армейцы сразу два выгодных момента, которые они имели в одном и том же эпизоде на второй минуте, и встреча развивалась бы совсем по иному сценарию. Кто-то, наверное, скажет, что "Спартаку" тогда сопутствовало то самое везение, которое многие называют чемпионским, хотя можно сказать и по-другому: у ЦСКА в этом матче не нашлось нападающего, способного обеспечить своей команде такие нужные три очка. Показательно, что единственный гол хозяев на "ВЭБ Арене", впервые принимавшей главное российское дерби, оказался на счету защитника Алексея Березуцкого.

Кстати, проблема отсутствия классного форварда преследует армейцев на протяжении всего сезона, в то время как в составе "Спартака" таких нападающих в данном случае оказалось сразу два. Один из них — Луис Адриану, не сумевший найти себя в "Милане" и перешедший в "Спартак" зимой,— реализовал свой единственный шанс в первом тайме, послав одним касанием мяч между ног Игоря Акинфеева. Другой — запомнившийся двумя голами в осеннем дерби Зе Луиш — блестяще заменил бразильца после перерыва. Форвард сборной Кабо-Верде оказался причастным ко второму голу и доставил своей активностью массу проблем армейской обороне.

Ключевым же эпизодом одного из лучших дерби последних лет, безусловно, стала ошибка центрального защитника Виктора Васина, который до зимнего перерыва находился в аренде в "Уфе" и пришел оттуда вместе с нынешним главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко. Его надежность по большому счету уже давно практически не подвергалась сомнению, а здесь внезапно дала сбой, что само по себе, наверное, тоже следует считать случайностью. Правда, во втором тайме "Спартак" имел еще минимум два стопроцентных момента для того, чтобы забить. Так что его победа не менее закономерна, чем ничья, которая болельщикам ЦСКА в этой игре может показаться более справедливой.

Как бы то ни было, а восемь очков отрыва от "Зенита" — это преимущество, которое, "Спартаку", пожалуй, упустить уже невозможно. Домашняя победа над явным аутсайдером чемпионата "Томью" в следующем туре плюс ничья в одном из трех заключительных матчей (против "Амкара" и "Арсенала" в гостях и "Терека" на своем поле) автоматически делает красно-белых чемпионами. Более того, итоговое первое место подопечные Массимо Карреры могут оформить уже в следующем туре, если сами опять-таки обыграют "Томь", а "Зенит" на своем поле потеряет очки в матче с "Тереком".

Оценивая ситуацию в борьбе за второе место, следует признать, что шансы ЦСКА выглядят предпочтительнее, чем "Зенита", даже несмотря на двухочковое отставание от него. Такой вывод напрашивается из анализа расписания оставшихся матчей. Москвичам играть в гостях с "Амкаром" и "Рубином", а дома — с "Арсеналом" и "Анжи". Петербуржцам кроме игры с "Тереком" предстоят выездные встречи с "Крыльями Советов" и "Локомотивом", а также домашний матч с "Краснодаром".

В споре же за четвертое место, дающее право выступать в Лиге Европы, конкуренцию "Краснодару" пытается оказать "Ростов". Во многом это происходит благодаря отменно налаженной игре в обороне и уверенным действиям молодого вратаря Никиты Медведева. Кстати, сохранив свои ворота в неприкосновенности в матче с "Амкаром", 22-летний голкипер стал автором небывалой (952 минуты) по продолжительности сухой серии за всю историю чемпионатов России. Предыдущий рекорд (939 минут подряд без пропущенных голов) принадлежал вратарю "Локомотива" Руслану Нигматуллину и был установлен еще в 1999-2000 годах.

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