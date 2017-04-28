Прокуратура Франции проверит коррупционную составляющую получения Россией права на ЧМ-2018
Голосование по выбору страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Представительное расследование в отношении чиновников ФИФА начала прокуратура Франции
Голосование по выбору страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Представительное расследование в отношении чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) начала прокуратура Франции.
Расследование открыто по статьям «Коррупция», «Преступная группа» и «Незаконное использование служебного положения». Проверка коснется выборов страны-хозяйки не только чемпионата 2018 года, но и 2022 года.
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер уже дал свидетельские показания французским прокурорам, однако обсуждать расследование с журналистами он отказался, сообщает «Р-Спорт».
Западные СМИ отмечают, что прокуроров в основном интересуют французские фигуранты предварительного расследования. Речь идет о бывшем члене исполнительного комитета ФИФА Рейнальде Темарии, бывшем кандидате на пост главы ФИФА Мохаммеде бин Хаммаме, бывшем генсеке ФИФА Жероме Вальке и экс-главе УЕФА Мишеле Платини.
Указанные чиновники ранее уже были отстранены на различные сроки от любой деятельности, связанной с футболом, в связи с подозрениями в коррупции.
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что ему ничего не известно о расследовании прокуратуры Франции, которое касается выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Он заверил, что расследование никак не скажется на проведении ЧМ-2018 в России.