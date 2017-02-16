Участникам «Лыжни России» выдали шапки с неправильным российским флагом
Лыжные шапочки для спортсменов с логотипом «Лыжни России» были украшены в цвета российского триколора, но при этом порядок цветов был нарушен. В итоге на шапках изобразили скорее флаг Монако на синем фоне, чем флаг Российской Федерации
В Свердловской области организаторы традиционного спортивного состязания «Лыжня России - 2017» выдали участникам шапки с неправильным флагом России.
Лыжные шапочки для спортсменов с логотипом «Лыжни России» были украшены в цветам российского триколора, но при этом порядок цветов был нарушен. В итоге на шапках изобразили скорее флаг Монако на синем фоне, чем российский флаг.
На закупку спортивных головных уборов власти потратили около 7 млн рублей, сообщает «Ura.ru». Соответствующие тендеры были размещены на официальном сайте госзакупок.
Представитель оргкомитета «Лыжни России – 2017» Иван Алыпов в ответ на замечание журналистов отметил, что никакого конфуза туту нет, так как на шапках изображены полоски, а не флаг.
По данным региональных СМИ, аналогичные лыжные шапки с неправильным триколором были выданы и участникам «Лыжни России» в Омской области.
В Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области заявили, что спортивная экипировка поступила из Москвы, а линии на шапках никак не ассоциируются с флагом РФ и являются «дизайнерской задумкой».