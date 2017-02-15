Виталий Мутко сообщил о российских спортсменах, получивших разрешение на допинг
Как минимум 14 российских спортсменов получили разрешение на применение запрещенных препаратов по медицинским показаниям.
Как минимум 14 российских спортсменов получили разрешение на применение запрещенных препаратов по медицинским показаниям. Такое разрешение атлеты получили от антидопингового агентства Великобритании.
14 терапевтических разрешений на использование допинга российские спортсмены получили в 2016 году, рассказал «Интерфаксу» вице-премьер правительства Виталий Мутко.
«Я не буду называть другие сборные в мире, которые имеют по 250 терапевтических исключений. Вся сборная больна и имеет справки, принимая запрещенный препарат, за который российского спортсмена дисквалифицируют», - заявил Мутко.
По словам Виталия Мутко, в некоторых странах существует практика, когда спортсмена в детском возрасте делают больным, что позволяет ему на протяжении своей спортивной карьеры получать разрешение на использование допинга.