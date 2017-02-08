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08 февраля 00:03

Правительство готово поддержать Петербург в борьбе за Олимпиаду 2028 года

Российское правительство готово к проведению летних олимпийских игр 2028 года В Санкт-Петербурге. Вице-премьер правительства Дмитрий Козак заявил, что если жители северной столицы согласны «потерпеть неудобства», то власти поборются за это спортивное мероприятие

Российское правительство готово поддержать Санкт-Петербург в борьбе за право провести летние олимпийские игры 2028 года. Вице-премьер правительства Дмитрий Козак заявил, что если жители северной столицы согласны «потерпеть неудобства» ради Олимпиады, то власти поборются за это спортивное мероприятие.

«Сегодня опять раздаются голоса от петербуржцев о том, чтобы в 2028 году провести летние Олимпийские игры в Санкт-Петербурге. Будем всячески это поддерживать в случае, если горожане этого захотят и будут готовы некоторое время потерпеть неудобства», - заявил Дмитрий Крзак, слова которого приводит ТАСС.

Вице-премьер, который курировал подготовку зимних Игр-2014 в Сочи, отметил, что россияне научились организовывать такие масштабные спортивны состязания.

«Поэтому если МОК, международные федерации выступят с таким предложением, а горожане поддержат эту идею, то правительство РФ готово поддерживать такие начинания», - добавил чиновник.

Отметим, что от России на летнюю Олимпиаду 2028 года помимо Санкт-Петербурга претендует также Казань.

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