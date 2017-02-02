Курбана Бердыева прочат на пост главного тренера московского «Локомотива»
Новым главным тренером московского «Локомотива» станет действующий вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев. Московский клуб специалист возглавит по окончании текущего сезона
Новым главным тренером московского «Локомотива» станет действующий вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев. Московский клуб специалист возглавит по окончании текущего сезона.
По данным казанского портала «Реальное время», кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера «Локо» выдвигает бизнесмен Борис Ротенберг, «который имеет большое влияние на все процессы в клубе».
В настоящее время московской «Локомотив» тренирует Юрий Семин. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги.
Курбан Бердыев дважды выигрывал чемпионат России по футболу с казанским «Рубином». В сезоне-2015/16 он завоевал с «Ростовом» серебряные медали чемпионата России и впервые вывел клуб в Лигу чемпионов.