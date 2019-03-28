Зачем американцам нападать на Россию?
Нынешние российские правители рассказывают народу сказки, что, мол, вот, придут американцы и отберут у тебя покосившийся фанерный сортир на огороде. А ещё старенький полусгнивший сарай. И продуваемый всеми ветрами холодный дачный домик. Плюс – телевизор с посаженным кинескопом и трёхпрограммный радиоприёмник.
Но американцам не нужен фанерный сортир. Они скорее отберут яхты, виллы и самолёты. А для этого им и приходить никуда не надо. И отрывать задницу от родного стула ни к чему. Потому что яхты и виллы стоят во Флориде. А квартиры – где-нибудь в Нью-Йорке, а виноградники – в Калифорнии. То есть – всё в Америке. Или каких-то других натовских странах.
И хоть они принадлежат россиянам – тем самым, которые рассказывают всем про захватнические планы американцев – их пока никто не трогает. Собственно, всё это и покупается в Штатах именно потому, что люди, придумывающие российские законы, верят в американские больше, чем в свои собственные. Ведь там законы работают веками, а в России каждая новая власть быстро перекраивает всё под свои собственные выгоды.
Так что, пока американцы не начали отбирать яхты и виллы – я как-то не верю в их агрессивные намерения.
И все путинские планы вооружения и перевооружений выполняются и перевыполняются вовсе не ради безопасности. А, как всегда – ради распила бюджета. Разворовав эти миллиарды – можно никому ничего не предъявлять. Мол, на ваши денежки мы сделали такую ракету (!), такую торпеду (!!), такой самолёт (!!!)… Но показать их вам не можем – потому, что они очень, очень секретные. А там, скорее всего, никакой ракеты нет. И никакой торпеды… Одни разговоры. И много, много лапши на мягкие доверчивые уши.