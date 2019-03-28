Россияне в два раза превысили «здоровую» норму потребления сахара
Российские граждане в последнее время стали употреблять больше сахара. По данным Минсельхоза, в 2018 году граждане в два раза превысили установленную Минздравом норму потребления сахара
Российские граждане в последнее время стали употреблять больше сахара. По данным Минсельхоза, в 2018 году граждане в два раза превысили установленную Минздравом норму потребления сахара.
Минсельхоз приводит данные, согласно которым по итогам прошлого года уровень потребления сахара достиг 39,4 кг на человека при норме 24 кг, сообщает сайт телеканала RT.
Помимо сахара россияне стали больше есть мяса и мясных продуктов. Так, в прошлом году потребление этих продуктов составило 75,1 кг на человека при норме в 73 кг.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что граждане едят мало овощей, но употребляют очень много сахара.