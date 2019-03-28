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28 марта 10:46

В Кинешме врача-педиатра раскритиковали из-за фотографий в нижнем белье

В Кинешме врач-педиатр Анастасия Орлова выложила на свою страницу в соцсети фотосессию в нижнем белье, после чего стала объектом критики. Многие интернет-пользователи заявили, что врач «не должен себе так вести»

В Кинешме врача-педиатра раскритиковали из-за фотографий в нижнем белье
Фото: medrussia.org

В Кинешме врач-педиатр Анастасия Орлова выложила на свою страницу в соцсети фотосессию в нижнем белье, после чего стала объектом критики. Многие интернет-пользователи заявили, что врач «не должен себе так вести».

Анастасия Орлова ответила критикам, что имеет право на личную жизнь, а ее фотографии сделаны «в рамках приличия». «На работе я компетентный специалист, меня ценят, и никто из моих пациентов, увидев фото здесь и в других социальных сетях, ни сказал ни слова! Потому что все в рамках приличия! А выкладывать комментарии анонимно […] Это низко. Придите на приём и скажите мне в лицо!», - написала педиатр.

Орлова также отметила, что если анонимные интернет-критики будут постоянно жаловаться на то, как медики проводят свободное от работы время, то останутся совсем без врачей.

Портал Kineshemec.ru сообщает, что Анастасия Орлова работает в Кинешемской ЦРБ. Врач отметила, что на работу она всегда одевается сдержанно и носит юбки ниже колена, но ей захотелось сделать красивые фотографии на память.

Отметим, что российские интернет-пользователи критикуют не только врачей, но и учителей за публикацию «откровенных» фотографий, подразумевая под ними обычные снимки в купальниках. Так, в Омске школьную учительницу вынудили уволиться из-за фотосесии в купальнике, а в Барнауле педагога вынудили уйти с работы после публикации фотографии, которая была сделана после зимнего заплыва.

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