Меню
Общество
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
Общество
27 марта 13:58

Жители Ингушетии перекрыли федеральную трассу и потребовали отставки главы республики

В Ингушетии участники акции протеста против изменения регионального закона о референдуме перекрыли участок федеральной трассы Ростов-на-Дону — Баку. Сейчас на этом участке находятся более тысячи человек

Жители Ингушетии перекрыли федеральную трассу и потребовали отставки главы республики
Фото: bison

В Ингушетии участники акции протеста против изменения регионального закона о референдуме перекрыли участок федеральной трассы Ростов-на-Дону — Баку. Сейчас на этом участке находятся более тысячи человек. На место прибыли сотрудники полиции, ОМОНа и несколько автозаков.

Участники акции протеста требуют отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, сообщил порталу Znak.com активист и журналист РИА «Дербент» Малик Бутаев.

Напомним, 26 марта на центральной площади Магаса состоялся согласованный митинг с участием 10 тысяч человек. Манифестанты выступали против нового закона о референдумах, который ограничивает список выносимых на голосование вопросов, а также требовали отставки главы региона. Вечером было объявлено о том, что митинг становится бессрочным. Около 300 человек отказались уходить с площади.

Рано утром 27 марта силовики приступили к разгону протестующих. Организаторы митинга призвали людей разойтись, но их мнения разделились. Часть людей действительно покинула площадь, а остальные решили перекрыть федеральную трассу.

Материалы по теме
В Магасе силовики разогнали митинг с требованием отставки главы Ингушетии
В Ингушетии митинг против изменения закона о референдумах стал бессрочным
В Магасе более 10 тысяч человек вышли на митинг против изменения регионального закона о референдуме
Сейчас на главной
Авторская колонка
Зря вы на себя не примеряете
Про Абызова. Зря вы на себя не примеряете. Избегаю грубых слов — лично была знакома, но воздержусь от оценок со всех сил. Однако я знаю людей, которых мы всей Русью Сидящей вытаскивали из передряг максимально возможным усилием воли
Романова Ольга
Минобороны представляет
Горячие новости
Минобороны представляет
Министерство обороны России анонсировало создание подведомственной киностудии, на которой будут создаваться фильмы про военных. Глава ведомства Сергей Шойгу сообщил «Интерфаксу», что армейскую киностудию начнут строить уже в ближайшее время
Не теща, а золото!
Горячие новости
Не теща, а золото!
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве. Стоимость данного объекта недвижимости оценивается в 2 млрд рублей
Экс-министра «открытого правительства» задержали за хищение
Горячие новости
Экс-министра «открытого правительства» задержали за хищение
Экс-министра по вопросам «открытого правительства» задержали по подозрению в выводе похищенных денежных средств за границу. Дело против бывшего высокопоставленного чиновника возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества»
Благоустрою тут, благоустрою там
Горячие новости
Благоустрою тут, благоустрою там
Администрация Истринского района Московской области, которой сейчас руководит бывший глава Волоколамского района Андрей Вихарев, планирует объявить тендер на благоустройство дворов стоимостью 474 млн рублей
Обещание Собянина ценой в 6 миллиардов
метрополитен
Обещание Собянина ценой в 6 миллиардов
Не так давно мэр Москвы Сергей Собянин, наконец-то, признал – столичное правительство больше не планирует объединение желтых Калининской и Солнцевской линий в новую ветку метро ...
​Каждый десятый бывший губернатор стал фигурантом уголовного дела
Горячие новости
​Каждый десятый бывший губернатор стал фигурантом уголовного дела
Каждый десятый российский губернатор после отставки становится фигурантом уголовного дела. К такому выводу пришли эксперты изучив информацию о том, как сложилась дальнейшая судьба бывших глав регионов
Автоконцерн Ford не исключил закрытия всех своих заводов в России
Горячие новости
Автоконцерн Ford не исключил закрытия всех своих заводов в России
Автомобильный концерн Ford с лета текущего года может полностью остановить выпуск, а также импорт своих легковых автомобилей в Россию. Компания оставит только коммерческий транспорт и внедорожники
Расходы на разработку «умных счетчиков» газа лягут на плечи простых россиян
Горячие новости
Расходы на разработку «умных счетчиков» газа лягут на плечи простых россиян
Российские власти предлагают переложить на простых россиян расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных. Эти траты могут включить в коммунальные тарифы
Реализация законопроекта об автономном Рунете подорожала на 10 млрд рублей
Горячие новости
Реализация законопроекта об автономном Рунете подорожала на 10 млрд рублей
Реализация резонансного законопроекта об изоляции российского сегмента Интернета обойдется дороже, чем планировалось изначально. Об этом сообщается на сайте национальной программы «Цифровая экономика»
Авторская колонка
У вас нет ощущения, что мэрия нас всех считает идиотами?
Мы говорим: реагенты вредны для экологии и здоровья, это доказано учеными. Вот результаты прикладных исследований МГУ. Департамент ЖКХ отвечает: ой, ну зачем нагнетать, реагенты безопасны. Вы что, не видели, как в эфире «Москва-24» их с черным хлебом ели? Очень вкусно и полезно.
Яшин Илья
Каша с душком
Горячие новости
Каша с душком
В городе Югорске Ханты-Мансийского АО разгорелся скандал из-за хранения в морге детского питания. В настоящее время правоохранительные органы проводят по данному факту проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Горячие новости
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Федор Бондарчук отметил, что «не мог не воспользоваться возможностью» обратиться к представителям власти, следователям и судьям с просьбой освободить Кирилла Серебренникова из-под ареста
Турецкие власти разрешат россиянам въезжать в страну по национальным паспортам
Горячие новости
Турецкие власти разрешат россиянам въезжать в страну по национальным паспортам
Анкара и Москва обсуждают вопрос об открытии въезда в Турцию для российских граждан по внутренним паспортам. Данный вопрос обсуждается в рамках российско-турецкого Года культуры и туризма
Основной владелец «Зимней вишни» разбогател на 50 млн долларов
Горячие новости
Основной владелец «Зимней вишни» разбогател на 50 млн долларов
Основной владелец кемеровской «Зимней вишни» Денис Штенгелов за год после крупного пожара в торговом центре увеличил свое состояние. Общий капитал бизнесмена оценивается в 650 млн долларов
Остаться на Ямале любой ценой
КПРФ
Остаться на Ямале любой ценой
В последнее время митинги КПРФ на Ямале проводятся каждую неделю. Тематика мероприятий разнообразная... Правда, жители округа уже не реагируют ни на какие призывы, а потому «красные», как правило, выходят на улицы в одиночестве
Убийственная медицина
Злравоохранение
Убийственная медицина
Людям в обычной жизни получить необходимую медицинскую помощь порой весьма непросто, что уж говорить о те, кто находится в местах лишения свободы. Мы много знаем про то, что на зонах живется не сладко, но то что поведали миру журналисты Радио Свободы, вообще ввергают в шок …
В России может возникнуть дефицит детского питания из-за новых таможенных правил
Горячие новости
В России может возникнуть дефицит детского питания из-за новых таможенных правил
Производители детского питания предупредили о риске возникновения дефицита продукции данной категории по причине перебоев в поставках сырья. Проблемы с поставками возникли из-за новых правил Таможенного союза