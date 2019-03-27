Жители Ингушетии перекрыли федеральную трассу и потребовали отставки главы республики
В Ингушетии участники акции протеста против изменения регионального закона о референдуме перекрыли участок федеральной трассы Ростов-на-Дону — Баку. Сейчас на этом участке находятся более тысячи человек
В Ингушетии участники акции протеста против изменения регионального закона о референдуме перекрыли участок федеральной трассы Ростов-на-Дону — Баку. Сейчас на этом участке находятся более тысячи человек. На место прибыли сотрудники полиции, ОМОНа и несколько автозаков.
Участники акции протеста требуют отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, сообщил порталу Znak.com активист и журналист РИА «Дербент» Малик Бутаев.
Напомним, 26 марта на центральной площади Магаса состоялся согласованный митинг с участием 10 тысяч человек. Манифестанты выступали против нового закона о референдумах, который ограничивает список выносимых на голосование вопросов, а также требовали отставки главы региона. Вечером было объявлено о том, что митинг становится бессрочным. Около 300 человек отказались уходить с площади.
Рано утром 27 марта силовики приступили к разгону протестующих. Организаторы митинга призвали людей разойтись, но их мнения разделились. Часть людей действительно покинула площадь, а остальные решили перекрыть федеральную трассу.