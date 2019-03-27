Зря вы на себя не примеряете
Про Абызова. Зря вы на себя не примеряете. Избегаю грубых слов — лично была знакома, но воздержусь от оценок со всех сил. Однако я знаю людей, которых мы всей Русью Сидящей вытаскивали из передряг максимально возможным усилием воли. Вытащили одного, он с Абызовым был связан. Пытался строить станцию солнечных батарей где-то под Астраханью. Почти построил, бежал, был арестован, снова бежал. Сейчас владеет сетью солнечных станций под Франкфуртом. И кому от этого хорошо? Франкфурту хорошо, не сомневайтесь. Но вытаскивали парня мы, а не Абызов. Бесплатно. Денег у него не было, а сейчас — проехали. Да и были бы — мы б не взяли. Встретились с ним во Франкфурте, он букет мне подарил, спасибо. Но было это два года назад. В его деле — чёрным по белому Абызов. Это что надо иметь в голове, чтобы в Россию потом прилететь на ДР Дворковича, а? После ареста Магомедовых, напрямую с тем Дворковичем связанных, например.
Это головного мозга не иметь, граждане. Я — тихий, мирный человек — и то знаю, что Абызову не надо было соваться. А он чем думал? Боюсь, ровно тем, чем нами все остальные, кто пока что на свободе, как бы нами руководят. Но думать-то не жопой надо. И не воображать, что вас не коснется.
Я езжу в Россию. Меня лично всё это тоже может коснуться. Но я знаю и я готова. Хотя бы высплюсь и немецкий доучу, если что. И кипешь такой устрою, что неповадно — я ж умею и предмет знаю. И — поверьте — смогу получить удовольствие.
А эти-то куда? Кому верят, на что надеются? Загадка. Загадочная загадка — как их разводят, как детей. При этом я точно знаю, что он тоже когда-то так разводил. И что? Думал, его не разведут? Прямо даже интересно. Хотя нет. Думал, конечно, что его-то это не коснётся. Как и многие тут так думают. Зря, кстати.