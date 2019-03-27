Министерство обороны анонсировало создание собственной киностудии
Министерство обороны России анонсировало создание подведомственной киностудии, на которой будут создаваться фильмы про военных. Глава ведомства Сергей Шойгу сообщил «Интерфаксу», что армейскую киностудию начнут строить уже в ближайшее время
Министерство обороны России анонсировало создание подведомственной киностудии, на которой будут создаваться фильмы про военных.
Глава ведомства Сергей Шойгу сообщил «Интерфаксу», что армейскую киностудию начнут строить уже в ближайшее время.
Министр отметил, что хотя в России снимается много «достойных» фильмов о войне, но художественных картин именно о современной армии очень мало. Подведомственная киностудия должна решить эту проблему.
В будущем министерство также планирует проводить фестивали военных фильмов.