Экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова задержали за хищение и вывод денег за границу
Экс-министра по вопросам «открытого правительства» задержали по подозрению в выводе похищенных денежных средств за границу. Дело против бывшего высокопоставленного чиновника возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества»
Бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова задержали по подозрению в выводе похищенных денежных средств за границу. Дело против бывшего высокопоставленного чиновника возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».
В задержании Михаила Абызова участвовали сотрудники ФСБ России, сообщает РБК.
Один из знакомых бывшего министра по вопросам «открытого правительства» рассказал, что Михаил Абызов в последнее время проживал в Италии, где у него есть собственная вилла, но решил вернуться в Москву по делам.
В официальном сообщении Следственного комитета России говорится, что по делу Михаила Абызова также были задержаны Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. По версии следствия, указанные лица путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, совершили хищение 4 млрд рублей у этих компаний. Похищенные средства были выведены за границу.
Позиция следствия заключается в том, что именно Михаил Абызов создал и возглавлял преступное сообщество. А деятельность этой преступной группы угрожала устойчивому экономическому развитию и энергетической безопасности нескольких регионов.