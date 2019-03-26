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26 марта 19:53

Экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова задержали за хищение и вывод денег за границу

Экс-министра по вопросам «открытого правительства» задержали по подозрению в выводе похищенных денежных средств за границу. Дело против бывшего высокопоставленного чиновника возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества»

Экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова задержали за хищение и вывод денег за границу

Бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова задержали по подозрению в выводе похищенных денежных средств за границу. Дело против бывшего высокопоставленного чиновника возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».

В задержании Михаила Абызова участвовали сотрудники ФСБ России, сообщает РБК.

Один из знакомых бывшего министра по вопросам «открытого правительства» рассказал, что Михаил Абызов в последнее время проживал в Италии, где у него есть собственная вилла, но решил вернуться в Москву по делам.  

В официальном сообщении Следственного комитета России говорится, что по делу Михаила Абызова также были задержаны Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. По версии следствия, указанные лица путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, совершили хищение 4 млрд рублей у этих компаний. Похищенные средства были выведены за границу.

Позиция следствия заключается в том, что именно Михаил Абызов создал и возглавлял преступное сообщество. А деятельность этой преступной группы угрожала устойчивому экономическому развитию и энергетической безопасности нескольких регионов.

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