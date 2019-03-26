Реализация законопроекта об автономном Рунете подорожала на 10 млрд рублей
Реализация резонансного законопроекта об изоляции российского сегмента Интернета обойдется дороже, чем планировалось изначально. Об этом сообщается на сайте национальной программы «Цифровая экономика»
Реализация резонансного законопроекта об автономном Рунете (или изоляции российского сегмента Интернета) обойдется на 10 млрд рублей дороже, чем планировалось изначально. Об этом сообщается на сайте национальной программы «Цифровая экономика».
На создание независимого Рунета придется потратить не менее 30 млрд рублей. При этом до принятия соответствующего законопроекта в первом чтении речь шла максимум о 20 млрд рублей.
Закупка необходимого оборудования для обеспечения безопасности Рунета обойдется в 20 млрд рублей. Еще 4,5 млрд рублей потребуется на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, а также маршрутах трафика. Примерно в 5,5 млрд рублей обойдется разработка средств для сбора и хранения информации, сообщает «Лента.ру».
Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета был подготовлен и внесен на рассмотрение Госдумы под предлогом защиты России от внешних угроз. Документ пока принят только в первом чтении.